Amazon ferme une partie de ses magasins sans caisse

Amazon continue de fermer des magasins physiques. Vendredi 3 mars, le géant américain du commerce en ligne a annoncé la fermeture prochaine de huit Amazon Go, son concept de supérettes sans caisse lancé en 2018. Les quatre points de vente situés à San Francisco sont concernés par cette mesure. Deux magasins seront fermés à New York et deux autres à Seattle.

"Comme tout détaillant physique, nous évaluons périodiquement notre portefeuille de magasins et prenons des décisions d’optimisation en cours de route", justifie une porte-parole. La société assure rester "attachée au format Amazon Go", qui compte encore 21 magasins aux Etats-Unis. L’an passé, Amazon avait fermé 68 points de vente physiques, dont l’ensemble de ses librairies physiques.

Cette mesure s’inscrit dans une volonté de réaliser des économies, alors que la croissance du chiffre d’affaires a fortement ralenti l'an passé. Au quatrième trimestre 2022, Amazon a même accusé une baisse de 2% de ses ventes en ligne. Début janvier, le groupe de Seattle a officialisé un vaste plan social, concernant 18.000 salariés. Et touchant particulièrement son activité de commerce physique.

Moins de 4% du chiffre d'affaires

Amazon a aussi mis en pause l’ouverture de nouveaux points de vente, même si leur construction est déjà entamée voire terminée. "Nous n’allons pas étendre notre réseau tant que nous n’aurons pas résolu l’équation nous permettant de nous différencier et d’offrir la bonne proposition de valeur", expliquait le mois dernier Andy Jassy, son CEO, en marge de la publication des résultats annuels.

Mais le dirigeant assure ne pas avoir abandonné toute ambition dans le commerce physique. Interrogé par le Financial Times, il se dit toujours prêt à "mettre le paquet", à condition toutefois de trouver un bon concept lui permettant de s’imposer face aux géants de la grande distribution. Depuis le début, Amazon a surtout mis en avant ses innovations technologiques, sans parvenir à faire changer les habitudes des consommateurs.

La société a pourtant beaucoup investi, à l’image du rachat en 2017 de la chaîne américaine de supermarchés Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars. Elle espérait ainsi devenir un acteur important sur le gigantesque marché des courses du quotidien. Mais es progrès ont été très limités: en cinq ans, ses ventes physiques n’ont progressé que de 10%. Elles représentent moins de 4% de son chiffre d’affaires.