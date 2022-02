Boursorama seul en lice pour reprendre les clients de la banque ING

A la suite de la décision d'ING de cesser ses activités en France, Boursorama est entré en négociations exclusives avec la banque en ligne pour reprendre son portefeuille de clients, au plus tard en avril. Le protocole d'accord a été annoncé le 31 janvier. Les négociations portent sur les comptes courants, les cartes bancaires, les livrets, l’assurance-vie, les comptes-titres et les PEA, mais pas les crédits immobiliers qui continueront à être gérés par ING. La situation des crédits à la consommation n'est pas encore fixée.



Pour les clients, le transfert vers Boursorama se ferait sans frais et les processus de souscription seraient simplifiés. La filiale de Société Générale, qui travaille comme ING avec l'assureur Generali pour ses contrats d'assurance vie, transférerait également les contrats des clients ING, les termes restant inchangés. "Grâce à une vision partagée de la banque en ligne et à une gamme de produits performants, nous sommes convaincus que Boursorama constituera la meilleure alternative pour les clients d’ING", indique Frédéric Niel, directeur d’ING France, dans un communiqué.



460 suppressions d'emplois

La banque en ligne néerlandaise va supprimer environ 460 postes dans le cadre de la fermeture de sa filiale grand public en France. Elle conserve en revanche son activité de banque de financement et d’investissement dans l'Hexagone.



Boursorama est la première banque en ligne en France, avec 3,3 millions de clients fin 2021, dont 800 000 acquis l'année dernière. Si l'opération est menée à son terme, cela confortera sa position de numéro un avec potentiellement un million de clients supplémentaires, et l'atteinte de ses objectifs commerciaux (4,5 millions de clients en 2025).