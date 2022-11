Comment Sarbacane cherche à s'imposer dans le marketing numérique

Sarbacane annonce ce mardi 8 novembre 2022 lever 110 millions d'euros, la moitié en dette et l'autre en capitaux. L'éditeur de logiciels dans le domaine du marketing (gestion de campagne, envoi de newsletter, etc.) déclare vouloir accélérer son développement d'où l'ouverture de son capital après des années d'autofinancement. Après l'arrivée d'IDI à son capital en 2020, autour du fonds EMZ de participer à ce tour de table.

Des solutions marketing pour les PME

Fondée en 2001 à Hem, dans le Nord de la France, Sarbacane dispose aujourd'hui de bureaux à Berlin, Fribourg et Barcelone. Son offre dédiée à la communication des entreprises est un mixte entre une partie logicielle et un accompagnement personnalisé à la demande des clients. Au choix pour eux : soit un accompagnement pour la découverte des outils et le support technique, soit un accompagnement plus poussé avec un coach qui les assiste dans leurs campagnes marketing. Sarbacane assure avoir une offre qui se situe à mi-chemin entre les mastodontes du secteur, comme Adobe, et des start-up qui ne proposent pas d'accompagnement en plus de leur produit.

Les solutions de Sarbacane s'adressent ainsi tout particulièrement aux PME. De façon assez atypique, la cible de Sarbacane est plutôt BtoB avec de nombreuses administrations publiques (ministères, CAF, Urssaf, mairies, etc.). Puis, ce sont des entreprises dans l'e-commerce, l'hôtellerie, les concessions automobiles… Elle assure avoir environ 25 000 clients en Europe.

Une stratégie de croissance externe

Cette levée de fonds "ne sert pas à financer une croissance organique mais a une destination stratégique de croissance externe", explique Mathieu Tarnus, fondateur et CEO de Sarbacane. L'entreprise s'empare de la start-up lilloise Marketing 1By1 et de sa vingtaine de salariés. Cette start-up qui édite des logiciels de marketing numérique est spécialisée dans l'agrégation des données en entreprise. La solution s'adresse tout particulièrement aux entreprises BtoC ayant beaucoup de données : elle agrège tous ces flux sur une plateforme unique et propose des solutions d'exploitation des données. A ce niveau, les outils développés par Sarbacane pourraient venir s'interfacer. Mathieu Tarnus souligne "une belle complémentarité" entre les deux entreprises puisque Sarbacane n'a pas de référentiel unique de la donnée.

En se dotant de cette nouvelle couche, l'entreprise aimerait viser un nouveau marché : celui des grands comptes. Pour cela, les deux entreprises vont travailler à renforcer les interactions entre les deux solutions. "La stratégie de croissance externe a deux vocations : la consolidation et la diversification", explique Mathieu Tarnus. Sarbacane souhaite devenir l'un des plus gros acteurs européen sur ce marché relativement mature du marketing numérique, sur lequel la concurrence est forte.

Objectif 100 millions de chiffre d'affaires en 2026

Allant dans ce sens, elle s'est emparée de Rapidmail en mars 2021. Cette start-up allemande qui a toujours son identité, son produit et ses équipes, lui a permis de s'implanter durablement en Allemagne. L'acquisition de Marketing 1By1 devrait se dérouler de la même façon. "La plateforme de Sarbacane évolue dans le temps en intégrant les offres des sociétés rachetées", résume Mathieu Tarnus. Datananas, la troisième société rachetée par Sarbacane, a aussi toujours son identité et sa marque mais la solution est intégrée dans la suite logicielle de Sarbacane.

C'est pourquoi l'entreprise change de nom pour devenir le Groupe Positive. Sarbacane demeure la marque opérationnelle, et le Groupe Positive vient se positionner au-dessus pour englober les autres entités comme Marketing 1By1, Rapidmail et Datananas. "La stratégie est financière et derrière, les marques gardent leur identité, leurs équipes et leur fonctionnement", résume Mathieu Tarnus.

Le Groupe Positive devrait avoir un chiffre d'affaires s'élevant autour de 26 à 27 millions d'euros cette année, soit une croissance de 30% par rapport à l'année précédente. L'ambition est d'arriver à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2026, avec des effectifs se situant aux alentours de 500 personnes, contre 170 aujourd'hui. Pour cela, Mathieu Tarnus explique miser sur "une croissance organique de 10 à 15% complétée par une croissance externe d'environ 20%." D'autres acquisitions devraient être réalisées dans les années à venir.