Cybersécurité : le Français Exclusive Networks va entrer en Bourse

Le grossiste français de solutions de cybersécurité Exclusive Networks va s'introduire en Bourse. La société a déposé le 3 septembre son document d'enregistrement auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), en vue d'une IPO sur Euronext Paris. Elle espère lever environ 260 millions d’euros.



Exclusive Networks est partenaire de plus de 240 fournisseurs de solutions et 18 000 revendeurs dans le monde (distributeurs, entreprises de services numériques, opérateurs télécoms…). En 2020, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 2,9 milliards d’euros. Basée à Boulogne-Billancourt, elle possède des bureaux dans 40 pays et mène ses activités dans plus de 120 pays. La société, créée en 2003, est détenue majoritairement depuis 2018 par le fonds d'investissement Permira.



En juillet dernier, Exclusive Networks a racheté Ignition Technology, dont l'activité est axée sur les fournisseurs de sécurité émergents en mode SaaS, dans l'objectif d'en faire son entité dédiée aux nouveaux fournisseurs et aux nouvelles technologies.



Période propice

L'augmentation des menaces faisant mécaniquement progresser la demande de protection, le secteur de la cybersécurité a le vent en poupe sur les marchés. Fin juin, le fournisseur de solutions de cybersécurité SentinelOne s'est introduit à la Bourse à New York, atteignant une valorisation de 10 milliards de dollars. Début septembre, il en valait près de 18 milliards. Darktrace, dont les solutions s'appuient sur le machine learning, a de son côté réussi son entrée sur la Bourse de Londres au mois d'avril.



Dans son document d'introduction, Exclusive Networks évalue le marché de la cybersécurité à 58 milliards d’euros en 2020, et son taux de croissance annuelle à 9% jusqu'en 2026.