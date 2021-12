Fibre optique : l'Etat accorde une rallonge de 150 millions d'euros aux zones rurales

Plus de 6 millions de nouveaux locaux ont été rendus éligibles à la fibre optique entre octobre 2020 et septembre 2021, selon l'Etat. Mais pour atteindre l'objectif de couverture totale du territoire fixé en 2025, reste à surmonter les difficultés rencontrées dans certaines zones rurales. C'est pourquoi le gouvernement a lancé ce lundi 20 décembre une consultation publique afin d'établir un cahier des charges qui lui servira à déterminer les conditions d'éligibilité des projets de raccordements à un nouveau soutien financier.



Adapter le génie civil

Le gouvernement débloquera 150 millions d'euros pour résoudre les "raccordements complexes" à la fibre optique dans les territoires ruraux, qui nécessitent de créer des infrastructures supplémentaires avant d'envisager le raccordement des utilisateurs finaux.



Une étude de la Direction générale des entreprises et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, menée en 2021, pointe notamment que l'absence de génie civil en aval des points de branchement optique pourrait constituer un frein important aux déploiements.



La fibre pour tous en 2025

"Depuis 2017, les investissements de l’État en faveur du THD pour tous sont considérables. La réussite de cette politique publique est le fruit d’un travail collaboratif exemplaire entre les collectivités locales, les opérateurs et l’État. C’est dans cette dynamique que ce nouveau financement de l’État à hauteur de 150 millions d’euros intervient, afin d’atteindre l’objectif de la généralisation de la fibre à la fin de l’année 2025", a déclaré Cédric O, secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques. Cette collaboration s'exprime notamment à travers les Réseaux d'Initiative Publicque (RIP), soutenus par l'Etat.



La consultation publique est ouverte jusqu’au 31 janvier 2022, et le lancement du programme est prévu à la fin du premier trimestre 2022.



Rappelons que la première étape de l'objectif de couverture du territoire est d'amener un débit de 30 Mb/s au minimum pour tous à la fin 2022.