L'assurtech spécialisée dans le risque cyber Resilience lève 100 millions de dollars

© Photo by FLY:D on Unsplash

L'assurtech américaine Resilience, qui fournit aux entreprises des outils d'analyse de risque cyber, a levé 100 millions de dollars en série D. Le tour de table a été mené par le fonds de corporate venture d'Intact Insurance, qui est également porteur de risque pour les assurances cyber commercialisées par la start-up. Son investisseur historique Lightspeed Venture Partners a aussi participé à la levée, de même que General Catalyst et Founders Fund. Depuis son lancement, l'entreprise a levé plus de 225 millions de dollars.

Grâce à ce nouveau tour de table, l'assurtech souhaite étendre sa présence en Europe, où elle sert déjà des clients au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie, en Espagne et dans les pays scandinaves, et possède un bureau à Londres.

Un segment porteur pour l'assurtech

Ses solutions utilisent des algorithmes d'intelligence artificielle pour analyser les systèmes d'information de ses clients, quantifier financièrement les risques, et établir des profils de risque utilisés dans le cadre de la souscription de contrats d'assurance cyber. Ce type d'offre, qui couple audit de vulnérabilités et produits d'assurance cyber, à la faveur des investisseurs. L'américain Coalition a notamment levé 250 millions de dollars en juin 2022 en série F.

"La montée des attaques par ransomware prouve qu'il y a historiquement des écarts entre les pratiques de cybersécurité et d'assurance cyber. Les entreprises ont besoin d'analyser leur risque cyber de façon intégrée, économiquement efficace et prédictible", explique le CEO de la start-up, Vishaal Hariprasad, dans un communiqué. Resilience précise qu'aucun de ses clients n'a subi d'extorsion consécutive à un ransomware en 2022. Et son ratio sinistres sur primes est trois fois plus bas que la moyenne du marché, affirme-t-elle.