Le New York Times pourrait poursuivre OpenAI en justice pour protéger sa propriété intellectuelle

Alors que plusieurs journaux et acteurs du monde des médias exigent des garanties en matière d'intelligence artificielle générative, le New York Times envisage de poursuivre OpenAI en justice. D'après les informations de la radio publique NPR, les avocats de l'organe de presse américain considèrent en effet une action devant un tribunal fédéral, sur fond de vol de propriété intellectuelle. Est reproché à OpenAI l'entraînement de son robot conversationnel ChatGPT à partir d'articles de presse.



Le New York Times, qui dit n'avoir jamais consenti à une telle collecte d'informations, s'estime floué quand ChatGPT, désormais intégré au moteur de recherche Bing, répond aux questions d'internautes à partir d'informations journalistiques remodelées. Une telle procédure judiciaire serait donc décisive pour le sort de l'IA générative. Elle illustrerait, dans tous les cas, l'échec des négociations menées depuis plusieurs semaines entre OpenAI et l'un des journaux les plus lus des Etats-Unis.

Des négociations inabouties

La nouvelle intervient d'ailleurs quinze jours seulement après que le New York Times a musclé ses propres conditions d'utilisation de façon à peser contre les leaders de l'IA générative. Comme rapporté par le média Adweek, le journal d'information généraliste stipule en effet que ses contenus, textes, audio, vidéo ou photos, ne peuvent plus être collectés dans le cadre du développement ou de l'entraînement "d'un système d'apprentissage automatique ou d'intelligence artificielle".



Un constat d'échec pour le quotidien, qui a essayé en coulisses de développer un accord de licence pour l'ingestion de ses articles par OpenAI. S'inspirant d'un partenariat similaire conclu en juillet entre le développeur de ChatGPT et l'agence de presse américaine The Associated Press (AP), le New York Times souhaitait obtenir une rémunération pour le travail de ses journalistes. Mais les négociations se sont tendues au fil des semaines, rapporte NPR.



Le journal pourrait donc bientôt passer à l'offensive et espérer créer une jurisprudence en comptant sur les lois fédérales américaines sur le copyright. À l'avenir, des textes régulant davantage l'intelligence artificielle générative, notamment en réflexion aux Etats-Unis, pourraient également voir le jour et aider les organes de presse à obtenir gain de cause auprès des leaders de l'IA.