Microsoft travaille sur l'intégration d'un wallet crypto dans son navigateur Edge

Les adeptes des cryptomonnaies ont beau dire, cet univers reste obscur et complexe à investir pour les profanes. Ne serait-ce que pour se doter d'un portefeuille de cryptomonnaies à même de servir au stockage et aux transactions de ces monnaies numériques transitant sur les blockchains. Microsoft pourrait en démocratiser l'adoption auprès du plus grand nombre. Le géant de Redmond expérimente actuellement une nouvelle fonctionnalité de portefeuille (wallet) de cryptomonnaies sur son navigateur Edge.

Intégration native

Intégré nativement à Edge en dehors de toute extension du navigateur, ce wallet permettrait de réaliser des transactions sur la blockchain Ethereum, afin d'acheter et revendre des cryptomonnaies et des NFT. Il permettrait également d'accéder à des applications décentralisées (dapps), et d'échanger des cryptomonnaies.

Cette fonctionnalité n'est encore qu'à l'état de test préliminaire, mais elle est cependant fonctionnelle. Repérée par l'internaute Albacore qui a publié sa découverte sur Twitter, elle a été testée par le site d'information spécialisée BleepingComputer.

Si elle voit le jour, Edge ne serait pas le premier navigateur à lancer un cryptowallet. Opera a lancé début 2022 une version dédiée au web3, baptisée Crypto Browser, intégrant nativement un portefeuille de cryptomonnaies. Les internautes peuvent également choisir des extensions pour utiliser d'autres wallets, comme par exemple Metamask.

A noter qu'il ne faut pas confondre le projet de Microsoft avec Edge Wallet, un wallet mobile disponible sur Android et iOS.