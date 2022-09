Regate, plateforme de gestion financière pour les TPE-PME, lève 20 millions d'euros

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les TPE-PME sont chouchoutées par les fintechs, qui sont nombreuses à leur vendre des solutions de gestion administrative, comptable et de trésorerie. Regate fait partie des acteurs qui se veulent "tout-en-un", avec la particularité de ne pas toucher à la production comptable. La start-up parisienne annonce une levée de 20 millions d'euros en série A, réalisée auprès de Valar Ventures (le fonds de Peter Thiel, qui a investi dans Qonto et N26) et de son actionnaire historique 360 Capital.



en surcouche des logiciels comptables

Fondée en 2020, Regate avait levé 7 millions en amorçage en mai 2021. La start-up propose une solution SaaS d'automatisation de la gestion financière, permettant de regrouper sur une plateforme unique la gestion des factures fournisseurs (digitalisation, circuit d'approbation, paiement…), la facturation client (création des devis et factures, relances, intégration dans le logiciel de comptabilité…), le paiement, l'émission de cartes bancaires physiques et virtuelles, ainsi que le reporting et le suivi budgétaire.



Autant de fonctionnalités qui remplacent les outils spécialisés, qui ne communiquent pas toujours entre eux ni avec le logiciel comptable, ce que fait Regate.



"Nous venons en surcouche des logiciels comptables, qui font bien leur travail mais manquent de fonctionnalités collaboratives et d'automatisation", explique la cofondatrice de Regate, Laura Pallier, à L'Usine Digitale. "Nous nous interfaçons avec eux en apportant des fonctionnalités modernes". La société a noué un partenariat avec l'un des grands éditeurs de logiciels comptables, Sage, qui distribue sa solution auprès de ses clients experts comptables.

devenir "PDP" pour la dématérialisation des factures

Avec ce nouveau financement, Regate entend développer de nouvelles briques dans son produit exploitant les données des flux bancaires, s'implanter en Allemagne et en Espagne, et obtenir la certification de "Plateforme de Dématérialisation Partenaire de l'État" (PDP) dans le cadre de la réforme qui va obliger les entreprises à mettre en place la facturation électronique à partir de 2024.



Seules les plateformes certifiées seront habilitées à transmettre les factures directement à l'administration fiscale. Les demandes d’agrément ouvriront en septembre 2023. "Le marché de la gestion financière évolue fortement sous la pression du cadre réglementaire. Tout le monde n'aura pas les moyens d'être au niveau pour la réforme. Il va falloir se positionner très rapidement", commente Laura Pallier.



Commercialisée depuis un an, la plateforme de Regate compte 10 000 utilisateurs, parmi lesquels les salariés du Slip Français, de ManoMano et de Cityscoot. La start-up emploie 80 personnes.