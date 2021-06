Zoom finalise l’acquisition de Kites, une entreprise spécialisée dans la transcription automatique

Le spécialiste de la visioconférence Zoom a annoncé, ce 29 juin, l’acquisition de Kites, une société qui s’illustre dans la création de logiciels de traduction et de transcription en temps réel. Zoom a détaillé vouloir intégrer une fonctionnalité de traduction plus précise à son application de vidéoconférence et faciliter les communications entre les personnes parlant des langues différentes.



Propulsée par la crise sanitaire et les mesures de confinement, Zoom s’est placé en application indispensable des télétravailleurs et des étudiants. Malgré le déconfinement, l’entreprise californienne ne s’est pas essoufflée pour autant et a affiché un revenu total de 956,2 millions de dollars pour le premier trimestre 2021. Avec près de 497 000 clients, l’éditeur du logiciel a déclaré vouloir investir dans de nouvelles fonctionnalités et des technologies innovantes à intégrer dans sa plateforme.



Des traductions en temps réel

Fondée en 2015, Kites est née de l’ambition de deux chercheurs Dr Alex Waibel et Dr Sebastian Stüker, membres de l’Institut de technologie de Karlsruhe. Composée de 12 chercheurs, Kites intègre les résultats de recherche pour développer des solutions de transcription et de traduction automatisées et en temps réel qu’elle personnalise par la suite pour les besoins de ses clients.



"Avec notre objectif commun visant à rendre la collaboration facile- indépendamment de la langue, de la situation géographique ou d’autres barrières - nous sommes convaincus que l’équipe impressionnante de Kites s’intégrera parfaitement à Zoom", a indiqué dans un communiqué Velchamy Sankarlingam, en charge des produits et de l’ingénierie pour Zoom.



Une fonctionnalité en demande

De manière générale, la transcription automatique et la traduction en temps réelle semblent être la dernière préoccupation en vogue du côté des services de visioconférence. Microsoft a par ailleurs annoncé, à l’occasion de sa conférence annuelle Microsoft Build, autoriser dès cet été les applications tierces à accéder en temps réel au flux audio et vidéo de Teams. Une nouveauté qui permettra "aux applications de transcription de traiter en direct l’audio et la vidéo provenant de Teams", a expliqué le géant.



De son côté, Zoom dispose d’ores et déjà d’une fonctionnalité similaire, mais elle se limite aux utilisateurs anglophones et présente quelques lacunes, reconnait l’entreprise. En s’offrant Kites, Zoom prévoit de miser davantage sur la recherche et le développement. La société a indiqué envisager l’ouverture d’un centre de recherche à Karlsruhe, en Allemagne, ville où est basée l’équipe de Kites. Le Dr Waibel et son équipe resteront donc sur place et "deviendront des Zoom Research Fellow pour conseiller sur la recherche et le développement de Zoom MT", a conclu la société.