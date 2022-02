Avec la French Care, les acteurs de la santé se fédèrent pour booster l'innovation

"A l'instar de la French Tech, French Care c'est l'occasion d'offrir un nouveau regard sur les changements qui s'opèrent aujourd'hui dans le domaine de la santé et des sciences de la vie", a déclaré Frédérique Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur, à l'occasion du lancement de la French Care le 17 février au ParisSanté Campus.



Une association de 20 fondateurs

Soutenue par la Bpifrance, la French Care prend la forme d'une association qui fédère les acteurs publics et privés de la santé. On y retrouve des hôpitaux, des fabricants de médicaments, des universitaires, des associations ainsi que des start-up. Ils souhaitent décloisonner les différents secteurs de la filière pour faire émerger "une dynamique partagée entre les acteurs du care, d'en révéler les forces et de travailler ensemble à son développement". Avec une idée centrale : "l'excellence en santé pour nos patients", a affirmé Antoine Tesnière, président du Mouvement de soutien à la FrenchCare et Directeur général de ParisSanté Campus.



La French Care est actuellement composée de 20 partenaires fondateurs, parmi lesquels Axa, Cerba Healthcare, Doctolib, Elsan, France Biotech, La Poste, l'Institut Montaigne, le centre Gustave Roussy, Lifen, l'Ecole des Mines de Saint-Etienne, Merieux… "Ils seront rapidement rejoints par d'autres très nombreux au sein de chaque territoire, qu'ils soient soignants, entrepreneurs, industriels, institutionnels et citoyens engagés qui partagent tous cette idée de l'excellence de notre système de santé", a détaillé Antoine Tesnière.



Une filière représentant 160 milliards d'euros par an

Cette communauté d'acteurs a pour objectif "de mieux connaître et de mieux faire connaître notre système de santé", a-t-il ajouté, mais aussi à "mieux se comprendre à travers les objectifs de chacun". L'enjeu est important puisque le secteur du soin représente 10% de l'emploi en France et génère chaque année une valeur ajoutée d'environ 160 milliards d'euros. Le gouvernement s'est emparé de ce sujet à travers différents programmes, parmi lesquels le Plan Innovation Santé 2030, le Ségur de la Santé…



Précision importante, le fonctionnement de la French Care n'est pas similaire à celui de la French Tech, bien que la ressemblance des dénominations puisse prêter à confusion. "Il n'y aura pas d'appel à manifestation d'intérêt du mouvement French Care", a précisé Nicolas Dufourcq, le directeur général de Bpifrance. Il reste à voir si cette nouvelle structure remplira réellement ses promesses.