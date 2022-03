Alice & Bob lève 27 millions d'euros pour développer un ordinateur quantique avec des "qubits parfaits"

Alice & Bob, start-up française qui cherche à mettre au point le "qubit parfait", lève 27 millions d'euros. Cette levée de fonds annoncée le 10 mars 2022 a été réalisée auprès de Elaia, Digital Venture (Bpifrance), et Supernova Invest. La pépite du quantique signe ainsi son second tour de table après une levée en amorçage de 3 millions d'euros en 2020.



Un qubit parfait

Si certaines entreprises du quantique cherchent à augmenter le nombre de qubits pour corriger les éventuelles erreurs, Alice & Bob a fait le choix de chercher à créer le qubit idéal, sans erreur. Les qubits supraconducteurs dits de Schrödinger sont moins sensibles aux erreurs que d'autres.



Ce qubit infaillible repose sur l’état quantique du chat de Schrödinger, qui est à la fois mort et vivant tant que l’on n’a pas ouvert la boîte dans laquelle il est enfermé. "Le bit quantique du chat de Schrödinger a une durée de vie stable 300 fois supérieure aux autres approches, estime Théau Peronnin, le cofondateur d'Alice & Bob. Il apporte une solution autonome et intégrée au problème central de la correction des erreurs".



A l'occasion de sa levée, Alice & Bob assure être parvenue à multiplier d'un facteur 100 000 le temps de vie des bits quantiques. Concrètement, la start-up explique apporter "la démonstration d’un qubit de chat supraconducteur résistant au bit-flip pendant 8 minutes". Une première mondiale, puisque les premiers records étaient "limités à quelques millisecondes", glisse la start-up.



40 recrutements

"Cette expérience confirme notre choix des qubits de chat supraconducteurs comme brique de base pour un ordinateur quantique. Cela fortifie grandement la faisabilité de notre roadmap", affirme Raphaël Lescanne, CTO et co-fondateur d’Alice&Bob, dans un communiqué.



Alice & Bob veut être la première à proposer un qubit logique dès 2023. Pour l'aider, elle veut doubler ses effectifs et recruter une quarantaine de personnes. Mais aussi monter un centre de prototypage au cœur de Paris et développer des collaborations industrielles avec l'écosystème et en particuliers les industriels travaillant sur ce sujet.