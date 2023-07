Après trois ans de procédure judiciaire, AutoStore et Ocado trouvent un accord à l'amiable

Accusé de violation de brevets, Ocado va finalement recevoir 200 millions de livres sterling (231 millions d’euros). C’est la conclusion de la bataille judiciaire déclenchée fin 2020 par AutoStore, une société norvégienne spécialisée dans les entrepôts automatisés, un marché sur lequel a pivoté le supermarché en ligne britannique.

Après deux ans et demi de procédure, marqués par des plaintes croisées, les deux rivaux ont finalement trouvé un accord à l’amiable. Celui-ci donne donc raison à Ocado, qui assurait que ses brevets étaient antérieurs à ceux déposés par AutoStore. Dans le cadre de cet arrangement, les deux entreprises pourront continuer à commercialiser leurs robots auprès de leurs clients. L'accord prévoit également le partage des brevets datant d’avant 2020.

Robots autonomes

AutoStore et Ocado proposent des solutions de stockage cubiques pour les entrepôts. Les marchandises sont entreposées dans des bacs empilés les uns sur les autres, au sein d’une grille tridimensionnelle en aluminium. Des robots autonomes se déplacent sur un quadrillage de rails, puis soulèvent les bacs pour récupérer le bon produit. Ils renouvellent plusieurs fois l’opération avant de transmettre les commandes à un employé chargé de finaliser les colis. En plus d’être plus rapide et efficace, le système permet de stocker bien plus d’articles dans le même espace.

Fondée il y a plus de 25 ans, AutoStore revendique plus de 1150 installations dans 49 pays. Puma, Best Buy, Panasonic ou encore le géant de la logistique UPS figurent parmi ses clients. L’an passé, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 583 millions de dollars, engrangeant 100 millions de dollars de profits. Mais son cours boursier a été divisé par deux depuis son introduction en Bourse en février 2021.

De son côté, Ocado équipe 23 entrepôts d'une dizaine de clients majeurs, comme le distributeur américain Kroger et le français Casino - pour un entrepôt de Monoprix. Les analystes estiment que cette activité devrait enregistrer une très forte croissance au cours des prochaines années. Et représenter une importante source de profits, potentiellement plus élevés que ceux dégagés par son activité historique.