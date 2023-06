Arrago, Hyperline, Gladia… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Arrago a levé 5 M€

Immobilier, Construction

Plateforme de prêt viager hypothécaire.

Investisseurs : LO Capital, Obotritia Capital, business angels



Hyperline a levé 4 M€

Administratif, Légal, Comptabilité

Logiciel de facturation dédié aux entreprises SaaS.

Investisseurs : Index Ventures, Cocoa, Kima Ventures, business angels



Gladia a levé 3,7 M€

Applications et technologies d’entreprise Développeur de solutions de transcription audio basées sur l’intelligence artificielle.

Investisseurs : New Wave, Sequoia Capital, Cocoa VC, business angels



NGX Robotics a levé 3 M€

Applications et technologies d’entreprise Concepteur et distributeur de robots autonomes.

Investisseurs : Aquiti Gestion, GT Logistics



Géosophy a levé 1,8 M€

Energie

Logiciel de comparaison de solutions de chauffage/climatisation géothermique.

Investisseurs : Ui Investissement, Noria, Coalescence, Finance & Technologie, business angels



Greenbids a levé 1,6 M€

Marketing, Communication

Plateforme d’optimisation d’achat média programmatique selon l’empreinte carbone.

Investisseurs : Elaia Partners, Famille C



GoFlint a levé 1,3 M€

Immobilier, Construction

Plateforme d'annonces immobilières.

Investisseurs : business angels



Perlib a levé 1 M€

Finance, Assurance

Plateforme d'investissement en ligne spécialisée dans les produits de retraite et d’assurance-vie.

Investisseurs : business angels



Obipay a levé 700 000€

Restauration & Agro-alimentaire

Plateforme de distribution omnicanale pour les restaurateurs.

Investisseurs : business angels





Ce relevé concerne uniquement les augmentations de capital et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.