Atos participe au nouveau plan d’urgence de la ville de Madrid

Atos a annoncé, le 1er février 2023, la signature d’un contrat avec la mairie de Madrid dans le cadre de son nouveau Plan municipal territorial d'urgence PENAM (Plan Territorial de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Madrid). L'industriel français a développé la plateforme d’information et de communication qui y est associée.

L’ancien dispositif de prévention et d’organisation des moyens de secours en cas d’événements à risque datait de 2014. Après la pandémie et la tempête de neige Filomena, qui a balayé l’Espagne et paralysé Madrid début janvier, la ville avait besoin d’un nouveau système d’urgence, plus adapté à l'environnement changeant dans lequel nous vivons désormais.

Récemment adopté, le nouveau PENAM a ainsi été présenté par le maire de Madrid comme étant "à l'avant-garde de la prévision et de la planification de toute urgence pouvant survenir". Il recense et permet de se préparer à dix-neuf risques identifiés : terrorisme, chutes d’avion, incendies, inondations et autres phénomènes météorologiques problématiques, mais aussi (et c’est une nouveauté par rapport au plan précédent) aux incidents de cybersécurité, l’une des spécialités d’Atos.

Nouveau système de messagerie et application permettant un signalement direct

Atos, qui travaille avec la municipalité madrilène depuis plusieurs années, l’a accompagnée dans la mise à jour de ce PENAM et a surtout développé la nouvelle plateforme d’information et de communication qui y est associée. Celle-ci a l’avantage d’inclure une application permettant de signaler toute urgence en direct et d’informer les utilisateurs des divers services de protection.

Le nouveau système de messagerie d’Atos permet par ailleurs aux différents interlocuteurs de suivre l’évolution de l’urgence en temps réel et leur permet de partager rapidement et efficacement images, vidéos et autres formats de documents. L’idée est d’optimiser leur coordination et d’accélérer le déploiement des ressources.

Une carte des risques identifiés dans chaque zone de la ville

Par ailleurs, alors que la précédente plateforme ne proposait qu’un catalogue des risques, celle-ci présente un zonage de la ville qui intègre graphiquement, dans une vue cartographique consultable par les utilisateurs, les risques enregistrés dans chacune des zones, les scénarios possibles et leurs éventuelles conséquences, ce qui permet de déterminer les plus à surveiller et à quels niveaux.

Ces temps-ci, Atos s’illustre dans la sécurité publique. La semaine dernière, le groupe avait par ailleurs annoncé qu’il coordonnerait Sunrise, le projet de protection des infrastructures européennes contre les catastrophes majeures financé à hauteur de 11 millions d’euros par l’Union européenne. Il consiste à développer des technologies et solutions pour améliorer la résilience des infrastructures critiques face notamment aux pandémies ainsi qu’aux risques liés au changement climatique ou à la pénurie de ressources.