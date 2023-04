Bastion lève 2,5 millions d'euros pour sa solution de cybersécurité destinée aux PME

“Les PME ne comprennent pas pourquoi elles doivent acheter dix solutions différentes de cybersécurité quand elles n’en achètent qu’une pour leur banque ou leur comptabilité”, souligne Arnaud Fournier. Pour répondre à ce problème, cet ancien de Palantir a lancé, avec quatre anciens collègues, Bastion, une plateforme de cybersécurité qui officialise jeudi 27 avril sa première levée de fonds.

D’un montant de 2,5 millions d’euros, l’opération a été menée auprès de quatre fonds de capital-risque, dont Frst Ventures et Kima, le véhicule investissements de Xavier Niel, le fondateur d’Iliad. Cette somme doit permettre à la jeune entreprise, qui compte une dizaine de salariés, de poursuivre le développement technique de ses outils et d’accélérer son déploiement commercial.

Fondée en novembre 2022, Bastion ambitionne de “protéger les PME et les ETI sur tous les aspects de la sécurité : les humains, les emails, les ordinateurs et les interfaces web”, indique son cofondateur et patron. Sa plateforme doit intervenir en amont d’une cyberattaque en identifiant les failles potentielles et en proposant des solutions correctives. Et aussi lorsqu’une attaque est déclenchée, en la détectant rapidement et en limitant son périmètre d’action.

Approche tout-en-un

Concrètement, Bastion propose plusieurs services à ses clients. Sur le volet humain, elle met à disposition des formations, par exemple pour leur apprendre à détecter les attaques par hameçonnage. Elle réalise aussi des audits de sécurité et des vérifications de configuration des adresses e-mails et des serveurs. Et elle inclut une solution EDR, qui surveille en temps réel l’activité sur le réseau pour détecter de potentielles attaques.

Avec son approche tout-en-un, Bastion espère notamment séduire les entreprises qui souhaitent se protéger contre le risque cyber mais qui ne disposent pas des compétences internes pour sélectionner différentes solutions. La start-up promet aussi des économies, avec un prix allant de cinq à dix euros par mois et par employé.

Pour se développer plus rapidement, Bastion va s’appuyer sur un modèle de distribution indirecte, passant par des fournisseurs de services de sécurité, “des tiers de confiance déjà proches des entreprises sur un sujet anxiogène”, justifie Arnaud Fournier. La start-up cible d’abord le marché français, mais elle affiche des ambitions internationales. Et vise la place de leader européen de la cybersécurité auprès des entreprises de moins de 2000 employés.