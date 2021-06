Claroty lève 140 millions de dollars pour sa solution de cybersécurité industrielle

Claroty, spécialiste de la cybersécurité industrielle a levé 140 millions de dollars ce 17 juin, lors d'un tour de table de série D, co-dirigé par Bessemer Venture Partners et la plateforme d'investissement 40 North de Standard Industries.



Ce financement intervient en pleine explosion des cyberattaques dans le secteur de l'industrie, paralysant l'activité de nombreuses entreprises. Claroty, qui propose une plateforme permettant aux sociétés de protéger et gérer leurs actifs OT, IoT et IIoT, a réussi à convaincre des investisseurs stratégiques tels que LG, le fonds ISQ Global InfraTech d'I Squared Capital, Team8, Rockwell Automation, Siemens et Schneider Electric.



Hausse des cyberattaques

Fondée en 2015, la start-up basée à New York a indiqué que ce tour de table marque le plus gros investissement jamais réalisé dans le domaine de la cybersécurité industrielle. Il porte la somme totale récoltée par la société à 235 millions de dollars. Claroty entend utiliser ces fonds pour répondre à l'accélération rapide de la demande mondiale pour The Claroty Platform, une solution de bout en bout qui permet de faire face aux menaces et autres vulnérabilités que peuvent rencontrer les entreprises.



Selon Cybersecurity Ventures les dommages causés par les ransomwares devraient dépasser les 265 milliards de dollars à travers le monde d'ici à 2031, contre 20 milliards de dollars en 2021. Devant ce risque accru, la liste des clients de Claroty s'allonge.



Une entrée en bourse prochaine

La start-up compte d'ores et déjà de grands noms parmi ses clients à l'image de General Motors, Coca-Cola, EuroPacific Partners ou encore Pfizer. Dans une interview accordée à TechCrunch, la start-up a révélé avoir connu une croissance "significative", de 110%, de sa clientèle au cours des 18 derniers mois, aidée en grande partie par la pandémie.



À termes, Claroty prévoit de s'élargir davantage en proposant ses solutions à de nouveaux secteurs professionnels et dans de nouvelles régions du monde. La société qui compte à ce jour 240 employés, envisage également d'embaucher à l'international et de faire des acquisitions prochainement. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le PDG Yaniv Vardi aux journalistes de TechCrunch. "L'objectif final est de devenir le leader du marché de la cybersécurité industrielle", a-t-il confié. Il a également indiqué que ce financement est probablement le dernier avant une potentielle introduction en bourse pour la start-up.