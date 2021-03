Farmer Connect veut garantir une meilleure traçabilité des produits agricoles

Café, cacao, thé ou encore épices : Farmer Connect veut garantir la traçabilité des produits agricoles et faciliter la mise en relation des consommateurs avec les agriculteurs. La jeune pousse suisse a annoncé mardi 16 mars 2021 avoir levé 9 millions de dollars en Série A pour poursuivre le développement de son logiciel Farmer Connect et de son application web thank my farmer.



Cette levée de fonds a été menée par Itochu Corporation, une société japonaise de commerce général qui fournit des matières premières aux fabricants et détaillants. Ont aussi participé d'autres investisseurs d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud et ainsi que son partenaire fondateur Sucafina qui est l'un des principaux marchands de café.



Connaître l'origine d'un café dans un supermarché

Farmer Connect veut aider à mettre en place des chaînes d'approvisionnement agricoles traçables, durables et efficaces dans ce secteur qui est connue pour être plutôt opaque. La multitude de petits agriculteurs cultivant cacao ou café accentuant d'autant cette opacité.



La solution développée par la start-up suisse est composé d'une application web et d'un logiciel. Grâce à l'application thank my farmer, les consommateurs peuvent retracer l'origine et la qualité de la marchandise et soutenir financièrement l'agriculteur. Concrètement, un particulier dans un magasin peut savoir d'où provient exactement tel café ou thé : de l'agriculteur jusqu'au revendeur final, en retraçant l'ensemble des intermédiaires. Il est possible de soutenir l'agriculteur en faisant des dons à des programmes de soutien locaux.



La traçabilité grâce à la blockchain

Cette solution est rendue possible grâce au logiciel farmer connect qui assure la traçabilité des produits grâce à la technologie blockchain. La pépite suisse utilise la solution IBM Blockchain Transparent Supply qu'elle a adaptée pour que les agriculteurs puissent aussi participer directement au partage et au contrôle des données. "La traçabilité a toujours été très difficile et fragmentée, mais des technologies telles que la Blockchain rassemblent toutes les parties prenantes, simplifiant l'échange et le suivi des informations et des paiements, et permettant une plus grande confiance", explique le CEO Michael Chrisment.



Le logiciel farmer connect relie les agriculteurs aux acheteurs potentiels que sont les détaillants, négociants, torréfacteur et autres marques souhaitant contrôler leur supply chain. Les acheteurs peuvent automatiser une partie des tâches comme l'établissement des rapports ou des contrats. La start-up fondée en 2019 assure déjà collaborer avec Cooxupé, la plus grande coopérative de café du monde au Brésil, UCC Coffee, Beyers Koffie et The J.M. Smucker Company.