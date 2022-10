Ferrari victime d'une cyberattaque ? Des documents internes publiés en ligne

Ferrari a confirmé lundi 3 octobre 2022 que des documents internes de l'entreprise ont été publiés sur Internet. Le constructeur a ajouté qu'il cherche à déterminer comment c'est arrivé, détaille Reuters. Ferrari souhaite prendre les mesures appropriées, mais précise n'avoir, pour l'instant, aucune preuve d'une faille dans ses systèmes ou d'un ransomware. Le constructeur ajoute n'avoir eu aucun problème avec son activité et ses opérations.



Le groupe RansomEXX à la manoeuvre ?

Plus tôt dans la journée le journal Corriere della Sera, citant le site Web Red Hot Cyber, a déclaré que Ferrari avait été victime d'une cyberattaque. 7 gigaoctets de dossiers, que ce soit des documents internes, des fiches techniques, des manuels de réparation et d'autres documents, ont été rendus publics. Le site d'informations ajoute que l'attaque présumée a été menée par le cyber gang RansomEXX.



Ce groupe serait à l'origine d'autres cyberattaque comme celle visant la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, la cour de Justice du Brésil, le réseau de transport public montréalais ou encore la société japonaise Konica Minolta spécialisée dans les solutions d'impressions et de services informatiques. Côté automobile, Ferrari n'est pas le premier constructeur qui voit fuiter des documents internes en ligne. Volvo Cars a déjà été victime d'une cyberattaque conduisant au vol d'une quantité limitée de données concernant sa R&D.



La cybersécurité est devenu un sujet majeur. Les entreprises cherchent à se doter en infrastructure suffisamment robuste tout en formant le personnel à ces enjeux. En France, 62% des entreprises ayant été victimes d'un rançongiciel ont payé la rançon. Mais le paiement de la rançon n'est pas toujours rentable pour l'entreprise.