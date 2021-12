L'UE va consacrer 1 milliard d'euros aux infrastructures télécom d'ici 2023

La Commission européenne va consacrer 1 milliard d'euros aux infrastructures télécom de l'Union d'ici à 2023. Elle a adopté le 16 décembre son programme de travail pour le volet numérique du programme Connecting Europe Facility (CEF Digital), consacré au déploiement de la 5G, notamment le long de "corridors transfrontaliers" (qui permettront par exemple de développer la mobilité connectée et autonome sur les autoroutes traversant les territoires) et dans les établissements publics, comme les hôpitaux ou les universités.



Le programme concerne également les dorsales (backbone), notamment la résilience des infrastructures dans les territoires éloignés du continent (Caraïbes, Guyane, Mayotte, Canaries…), les câbles sous-marins, et le futur réseau de communication quantique. Enfin, il doit financer le développement des infrastructures cloud, au niveau de l'architecture réseau et du routage DNS.



Connexion à 1 Gb pour tous en 2030

En matière de réseaux télécoms, l'objectif de la Commission à horizon 2030 est que tous les ménages européens puissent bénéficier d'une connexion de 1 Gbps et que toutes les zones urbaines soient couvertes par la 5G.



Le programme CEF Digital dispose d'un budget prévisionnel total de 2 milliards d'euros jusqu'en 2027. Il s'inscrit dans le programme CEF, qui comprend également les volets énergétiques et transport, et dispose d'un budget de près de 34 milliards d'euros sur la période 2021-2027.



Les premiers appels à projet seront lancés en janvier 2022. Les financements pourront être accordés à des investisseurs publics ou privés.