Le spécialiste de l'intelligence artificielle Luc Julia est nommé directeur scientifique chez Renault

Renault a annoncé jeudi 22 avril 2021 la nomination du spécialiste de l'intelligence artificielle Luc Julia en tant que directeur scientifique. L'homme a eu une riche carrière dans la recherche aux Etats-Unis, mais est surtout connu pour avoir participé à la conception de l'assistant vocal Siri avant son rachat par Apple.



Il va aider le constructeur à exécuter sa feuille de route en matière d'innovation technologique. Il a précédemment été, de 2012 à 2017, vice-président en charge de l'innovation chez Samsung, puis directeur d'un laboratoire d'IA à Paris pour l'entreprise coréenne.



Intelligence artificielle, connectivité et logiciels

Intelligence artificielle, interface homme-machine et connectivité sont au programme du directeur scientifique. "En nous appuyant sur mon expertise en matière d’interfaces homme-machine et d’objets connectés, nous développerons de nouvelles expériences uniques pour nos clients à bord et hors de leurs véhicules", abonde Luc Julia dans un communiqué. Il va superviser la R&D de Renault sur l'ensemble de ces sujets en vue d'intégrer des innovations technologiques dans les produits du constructeur.



"Son parcours exceptionnel dans les domaines de l’intelligence artificielle, des données et de la connectivité des objets sera clef pour accélérer le déploiement de notre stratégie et devenir une entreprise tech qui intègre des véhicules", commente Luca de Meo, le patron de Renault. Le constructeur veut "insuffler la culture tech au sein des fonctions et des marques". Allant dans ce sens, il a aussi récemment présenté son plan stratégie "Renaulution" qui vise à le transformer en entreprise technologique utilisant les voitures.