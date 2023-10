Les ventes de PC reculent encore, mais la situation s'améliore

Les ventes d'ordinateurs continuent de reculer. Mais la situation s'améliore petit à petit, faisant espérer un retour à la croissance du marché. "Il y a des éléments qui prouvent que le déclin du marché des PC a finalement atteint son point le plus bas”, souligne Mikako Kitagawa, analyste au sein du cabinet Gartner.



Au troisième trimestre, les livraisons d’ordinateurs ont reculé de 9% par rapport à l’an passé, selon les estimations de Gartner. Le cabinet IDC chiffre, lui, le repli à 7,6%. Deux données sont plus positives. D’une part, l'ampleur de cette baisse continue de ralentir. D’autre part, les ventes sur la période sont supérieures à celles du deuxième trimestre, qui étaient déjà supérieures à celles du premier trimestre.

Effet de rattrapage

Sur les cinq premières marques mondiales, seule HP a enregistré une progression de ses ventes entre début juillet et fin septembre. Pénalisé par une base de comparaison défavorable, Apple accuse un plongeon de 24% de ses livraisons. Très présent sur le marché professionnel, Dell fait guère mieux, avec un repli de 14%. Lenovo, qui affiche une baisse de 4%, reste le numéro un du marché.



Les livraisons de PC restent sur huit trimestres consécutifs de baisse. L’an passé, elles avaient même enregistré leur pire performance historique, plongeant de 16% sur l’ensemble de l'année. Et même de 29% au quatrième trimestre.



Le marché est victime d’une double dynamique négative. D’abord, un effet de rattrapage : beaucoup de particuliers et d’entreprises se sont récemment équipés d’ordinateurs neufs. Ensuite, un contexte économique peu favorable, entre l’envolée de l’inflation et la crainte d’une possible récession. D’autres appareils électroniques, notamment les smartphones, connaissent aussi une baisse de leurs ventes.

Rebond en 2024 ?

D’abord espéré à la rentrée 2023, le rebond du marché se fait toujours attendre. Il pourrait avoir lieu au quatrième trimestre, mais il faudra probablement attendre l'année prochaine. Les analystes mettent en avant l’arrêt du support de Windows 10 par Microsoft, qui devrait pousser des entreprises à mettre leur parc à jour pour basculer vers Windows 11.



Sur le marché grand public, les consommateurs pourraient commencer à remplacer les ordinateurs achetés pendant la crise sanitaire. Même chose dans le secteur de l'éducation. Dernier élément : le niveau des stocks chez les distributeurs s’est normalisé. Gartner prédit ainsi une hausse de 4,9% des ventes en 2024.