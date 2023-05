Plombé par la morosité du marché du PC, HP accuse une forte chute de son chiffre d'affaires

La chute historique des ventes d’ordinateurs plombe HP. Mardi 30 mai, le fabricant américain de PC a fait état d’une forte chute de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre de son exercice fiscal, en raison notamment d’un plongeon de ses ventes auprès du grand public.



Entre février et avril, ses recettes ont ainsi reculé de 22%, tombant à 12,9 milliards de dollars. Il s’agit de leur plus bas niveau depuis 2017 (sans compter le deuxième trimestre 2020, au tout début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus).

Amélioration à la rentrée ?

Sur cette période, les ventes de PC ont reculé de 29% en valeur. La marque a particulièrement souffert sur le marché grand public, avec un plongeon de 39% de son chiffre d’affaires. La situation est légèrement moins catastrophique sur le marché professionnel, avec un repli de 24%.



Comme d’autres fabricants d’ordinateurs, HP anticipe une légère amélioration à partir de la rentrée, en raison d’une baisse des stocks chez les distributeurs et d'une reprise des ventes dans le secteur éducatif, pour remplacer les appareils achetés à la rentrée 2020.

Effet de rattrapage

Après avoir connu deux années fastes, les ventes d’ordinateurs accusent désormais une forte baisse. Au premier trimestre, elles ont reculé de 30%, selon les estimations du cabinet Gartner. Du jamais vu. Et le précédent record avait été établi… au quatrième trimestre 2022.



Le marché est victime d’une double dynamique négative. D’abord, un effet de rattrapage : beaucoup de particuliers et d’entreprises se sont récemment équipés d’ordinateurs neufs. Ensuite, un contexte économique peu favorable, entre l’envolée de l’inflation et la crainte d’une possible récession. D’autres appareils électroniques, notamment les smartphones, connaissent aussi une baisse de leurs ventes.



Les constructeurs sont parfois d'autant plus durement touchés qu'ils comptaient sur une croissance durable après la pandémie. Un phénomène qui touche également les entreprises de logiciels et services, et qui contribue aux licenciements massifs de ces 12 derniers mois, après deux années de recrutements à tour de bras.