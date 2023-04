Les ventes mondiales de PC ont connu une baisse historique de 29% en un an

Si l’on savait le marché du PC en berne, le phénomène est à présent chiffré. Selon les cabinets d’analyse IDC et Canalys, les ventes mondiales d’ordinateurs personnels ont chuté d’un tiers (29%) au premier trimestre 2023 par rapport à l’année précédente. Elles sont passées sous la barre des 57 millions, soit encore en-dessous des 60,6 millions d’appareils écoulés au premier trimestre 2018, qui était déjà l'aboutissement d'un lent déclin du marché.



Dans le détail, les ordinateurs portables ont été les plus touchés avec une baisse des ventes de 34% en glissement annuel, les ordinateurs de bureau ont légèrement moins souffert (-28%).

Apple durement touché

Aucun acteur n’est épargné par ce décrochage. Asus, Dell et Lenovo ont tous les trois connu une baisse d’environ 30% cette année. Mais c’est Apple qui subit le plus, ses ventes de PC ayant chuté de plus de 40% (certainement à cause de son positionnement sur un segment davantage haut-de-gamme) alors qu'HP s’en sort le mieux, enregistrant une baisse de 24%. Ce coup dur pour la firme à la pomme est notable car elle avait jusqu'à présent été plus ou moins épargnée par la morosité du marché.



En contrecoup, les fabricants de puces mémoire (Micron Technology, Koxia ou encore Samsung) sont aussi durement impactés par la faible demande de PC (et de smartphones), réduisant leur production de puces mémoire pour limiter les dégâts.

Conditions macroéconomiques difficiles et stocks excédentaires

La faiblesse de la demande de PC serait sans surprise due à la situation macroéconomique instable et inflationniste installée depuis des mois. Par ailleurs, beaucoup de travailleurs s’étaient équipés en 2020 ou 2021, au moment du recours massif au télétravail induit par la pandémie, d’où les niveaux record enregistrés à ce moment-là.



Ils disposent donc d’appareils qui fonctionnent encore, les ordinateurs portables ayant une durée de vie moyenne de trois à cinq ans et les ordinateurs de bureau d'environ trois à huit ans. Quant aux distributeurs, qui ont encore du stock sur les bras, ils préfèrent ralentir voire stopper pour l’heure les commandes.

Reprise en 2024 ?

Les cabinets restent malgré tout plutôt optimistes, estimant que le marché devrait rebondir en 2024 grâce à l’amélioration attendue du contexte économique mondial. De plus, le parc actuel devrait commencer à devenir obsolète, ayant notamment besoin d’une mise à niveau vers le système d’exploitation Windows 11, ce qui pourrait entraîner un regain des ventes de matériel neuf (IDC mentionne notamment le renouvellement des Chromebooks attribués par les écoles).



IDC et Canalys expliquent que ce ralentissement donne aux fabricants d'ordinateurs l’occasion de réfléchir à relocaliser tout ou partie de leur production, aujourd’hui très concentrée dans des usines chinoises, pour tenter de réduire leur dépendance à ce pays, tel que le recommande fortement le gouvernement américain.