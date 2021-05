Logitech lance Scribe, une caméra pour les tableaux blancs

Suite à une année marquée par le recours massif à l'enseignement à distance, Logitech a développé Scribe, une caméra capable de capturer les notes d'un tableau blanc et les partager directement sur Zoom ou Microsoft Teams.



La caméra est à fixer directement au-dessus de n'importe quel tableau blanc, et elle capturera ainsi une surface allant jusqu’à 1,2 m sur 2 mètres. Grâce à un bouton "Share", fourni dans le kit, le présentateur peut lancer le partage d'écran à distance sur les différentes plateformes de visioconférence.



Bien que Logitech ait opté pour un lancement en partenariat avec Teams et Zoom, pour la plupart des autres services de vidéoconférence, Logitech indique que Scribe peut fonctionner comme une caméra USB autonome lorsqu'elle est connectée à un ordinateur.





Les fonctions d'intelligence artificielle embarquées permettent quant à elles de rendre le présentateur transparent et d'améliorer automatiquement le tracé des marqueurs pour faciliter la lecture. Scribe peut aussi détecter d'autres contenus tels que les notes sur des post-it ou un dialogue sur une image.



permettre les collaborations

Vendu 1299 euros, Scribe se veut un outil abordable et pratique pour les établissements scolaires, mais pas seulement. Pour le monde de l'entreprise, elle est une alternative aux tableaux connectés qui peuvent être très onéreux. C'est également une avancée qualitative par rapport aux tableaux blancs classiques filmés par une webcam classique.



"Scribe tire parti de ce que les utilisateurs savent déjà faire : prendre un marqueur et dessiner sur un tableau blanc", résume Scott Wharton, directeur général et vice-président de Logitech Video Collaboration. Cette solution peut aussi "permettre les collaborations pour les services plutôt créatifs en entreprise, tels que le marketing par exemple", indique l'entreprise.



Scribe est disponible dès aujourd'hui et s'adaptera à davantage de plateforme par la suite. L'entreprise envisage également d'intégrer cette caméra à d'autres produits dans des lots à destination des établissements. L'équipementier a en parallèle renforcé cette année son offre pour les visioconférences, en lançant trois nouvelles caméras.