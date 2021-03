Snap poursuit son offensive dans l'e-commerce en s'emparant de Fit Analytics

Snap se muscle dans le domaine de l'e-commerce en s'emparant de Fit Analytics. Les détails financiers de l'acquisition, annoncée le 17 mars 2021, ne sont pas précisés. Fit Analytics est une start-up allemande qui développe des outils aidant les consommateurs à choisir la bonne taille d'un vêtement lorsqu'ils achètent en ligne.



Analyse des données et machine learning

Fit Analytics s'est lancé dans ce secteur en 2010 avec un premier outil qui nécessitait l'usage de la webcam de la part de l'acheteur. Cette solution, jugée trop intrusive par les acheteurs, a été abandonnée. A la place, l'entreprise allemande a développé une suite d'outil Fit Finder présentée début 2018 qui s'appuie sur l'analyse de données et des algorithmes de machine learning.



La solution proposée pour les sites marchands se base sur l'analyse de données, et notamment des informations fournies par le client lui-même (sa taille, son poids, etc.), pour conseiller la taille de vêtement qui semble la plus appropriée. L'idée derrière étant de limiter les points de friction à l'achat d'un vêtement en ligne ainsi que les demandes de retour ou d'échange en raison d'une mauvaise taille. Preuve que sa solution séduit, la jeune pousse revendique des clients comme The North Face, Asos, Calvin Klein, Lacoste, etc.



Snap se renforce dans l'e-commerce

Avec cette acquisition, Snap confirme sa stratégie visant à investir le champ du e-commerce et favoriser les achats via son réseau social, de la sélection d'un produit jusqu'à son paiement. Une nécessité au vue des nouvelles règles adoptées par Apple qui viendront limiter la possibilité pour les entreprises, comme Snap, de mesurer le taux d'achat sur à la diffusion de publicité, comme l'explique CNBC.



"Notre objectif principal sera de faire évoluer l'activité de Fit Analytics et travailler avec Snap pour développer leur plateforme d'achat, en tirant parti de notre technologie et de notre expertise", abonde Fit Analytics, dans un bref communiqué. Plus d'une centaine d'employés de la société vont rejoindre Snap et continuer à travailler depuis Berlin.