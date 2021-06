Une voiture volante réalise son premier vol entre deux villes en Slovaquie

La voiture volante de Klein Vision a relié l'aéroport de Nitra à l'aéroport international de Bratislava. Un vol de 35 minutes réalisé le 28 juin 2021 qui a été suivi d'un temps de conduite sur route à l'aide du même engin. Klein Vision assure que la voiture volante a réalisé à cette occasion son 142ème atterrissage.



De voiture à aéronef en 3 minutes

Ce drôle d'engin se transforme de véhicule terrestre en véhicule volant en moins de trois minutes. Il suffit simplement d'appuyer sur un bouton pour rétracter ou faire sortir les ailes. L'AirCar Prototype 1 est doté d'un moteur BMW de 160 CV et la prochaine génération, l'AirCar Prototype 2 qui sera le modèle de pré-production, sera équipé d'un moteur de 300 CV. Klein Vision assure que cet appareil obtiendra la certification CS-23 de l'EASA (certification pour avions légers produits industriellement) et répondra à l'ensemble des critères de la catégorie M1 pour la circulation sur route.

Cela fait plus de 30 ans que Stefan Klein, le cofondateur et CEO de l'entreprise, travaille sur ce type d'appareil. Il a décidé de fonder sa propre start-up en 2017 avec Anton Zajac. Depuis, l'AirCar a déjà réalisé près de 40 heures de vols d'essais comprenant des virages à 45° et des tests de stabilité et de maniabilité. La start-up slovaque assure que la stabilité et la prise en main de l'AirCar est accessible à tout pilote.



Cet appareil est assez atypique et sa forme s'éloigne de celle des VTOL, ces aéronefs à décollage et atterrissage verticaux, qui sont pensés pour la mobilité aérienne urbaine. L'AirCar rappelle Pop Up, un concept présenté par Audi et Airbus qui comprenait une voiture pouvant être accroché à un drone pour s'élancer dans les airs. Mais les deux partenaires ne sont pas allés plus que présenter un prototype de taille réduit.