Versa Networks, spécialiste des réseaux sécurisés, lève 84 millions de dollars

Versa Networks, entreprise américaine spécialisée dans les réseaux sécurisés, annnonce ce mercredi 30 juin un tour de table de 84 millions de dollars en série D. Menée conjointement par les investisseurs Princeville Capital et RPS Ventures, avec la participation de partenaires tels que Sequoia Capital, cette levée porte le montant total des fonds récoltés par la société à 200 millions de dollars. Versa Networks prévoit d’utiliser ce financement pour accélérer la croissance du marché des SASE.



Fondée en 2012, la société propose de réduire les coûts des systèmes de sécurité, en offrant un ensemble de services cloud. Présente en France depuis 2016, la société a déjà de nombreux clients, notamment Bouygues Telecom Entreprises. Les deux sociétés ont signé un partenariat en 2019 visant à fournir les services SD-WAN mis sur pied par Versa Networks aux réseaux d’entreprises Bouygues Telecom.



Désormais, Versa Networks mise, entre autres, sur le déploiement des architectures Secure Access Service Edge (SASE), un ensemble de solutions de sécurité basées sur un seul service cloud.



Les architectures SASE boostées par la pandémie

Selon Gartner, le marché des SASE est en pleine expansion et devrait connaître un taux de croissance annuel moyen de 42 % pour atteindre les 11 milliards de dollars. Boostée par la pandémie mondiale et les mesures de travail à distance, la demande en cybersécurité connaît un essor à tous les niveaux. D'ici à 2024, au moins 40 % des entreprises auront mis en place des stratégies d’adoption de solutions SASE, indique l’étude.



"Cette technologie est prête à décoller dans l’année à venir et au-delà, et cet investissement signifie que nous sommes les mieux placés pour être aux commandes, le SASE devenant un incontournable de l’arsenal de sécurité et de mise en réseau des entreprises", a indiqué Kelly Ahuja PDG de Versa Networksdans un communiqué.



Au moyen de son interface Versa SASE, Versa Networks se targue de "protéger toutes les ressources de l’entreprise au moyen de politiques de sécurité unifiées pour chaque session, pour chaque utilisateur, quels que soient l’appareil et l’application utilisés". Selon Kelly Ahuja, CEO de Versa Networks, la société qui fournit "un réseau véritablement sécurisé et moderne depuis cinq ans", a su détecter une véritable "opportunité" et investissant dans ce marché.



Versa prévoit de promouvoir les solutions SASE à travers le monde à l’aide de campagnes marketing et de recherche et développement pour s’imposer parmi les leaders du marché. La société a d’ores et déjà su tirer profit d’une demande en ébullition durant la pandémie pour augmenter sa part de marché auprès de 150 prestataires de services et revoir ses effectifs à la hausse de 25 %.