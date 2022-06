Amazon dévoile Proteus, un robot mobile autonome pour les entrepôts

Amazon a présenté le 22 juin son robot mobile autonome (Autonomous Mobile Robot, AMR) "Proteus" à l'occasion de son événement re:MARS, dédié à ses dernières innovations en matière de machine learning, robotique, recherche spatiale et d'automatisation, qui se tient actuellement à Las Vegas aux Etats-Unis.



Proteus est doté de "technologies avancées de sécurité, de perception et de navigation", détaille Amazon. Dans une vidéo promotionnelle, on le voit ainsi naviguer librement dans un entrepôt pour déplacer des chariots – de type rolls – remplis de marchandises.

Plus besoin d'une zone dédiée

Proteus a la particularité d'opérer en toute sécurité au milieu d'opérateurs humains en les contournant. Une première pour Amazon qui, jusqu'à présent, parquait ses robots dans une zone dédiée pour éviter les accidents. "Historiquement, il a été difficile d'intégrer en toute sécurité la robotique dans le même espace physique que les personnes. Nous pensons que Proteus changera cela tout en restant intelligent, sûr et collaboratif", a déclaré Amazon.



Dans un premier temps, Proteus sera déployé dans les zones de traitement GoCart, les transports sur roue qui déplacent les colis dans les entrepôts d’Amazon. Puis, il sera installé sur tous le réseau pour que les opérateurs humains n'aient plus à déplacer d'objets lourds.

Cardinal, un bras robotisé

Les nouveautés ne s'arrêtent pas là. A l'occasion de son événement, le géant de l'e-commerce a également dévoilé "Cardinal". Il s'agit d'un bras robotisé – équipé d'un algorithme de computer vision – destiné à déplacer les colis dans les centres de distribution. Il a pour objectif de "réduire les risques de blessures des employés en gérant des tâches qui nécessitent de soulever et de retourner des colis volumineux ou lourds". Un prototype est actuellement testé pour la manipulation de colis pesant jusqu'à 22,5 kilogrammes. La technologie devrait être entièrement déployée dans les centres de distribution "l'année prochaine".



Enfin, Amazon a présenté "Amazon Robotics Identification" (AR ID), un système pour scanner les colis grâce à la vision par ordinateur afin de faciliter leur numérisation. Actuellement, les colis sont scannés à chaque destination. Dans les centres de distribution, cette lecture est actuellement manuelle : un article arrive à un poste de travail, le colis est récupéré par un employé et, à l'aide d'un scanner manuel, l'employé trouve le code-barres et scanne l'article à la main. AR ID supprime le processus de numérisation manuelle en utilisant un système de caméra unique qui fonctionne à 120 images par seconde.



520 000 unités robotiques

La division robotique d'Amazon fête ses 10 ans. Une histoire qui a débuté avec l'acquisition de Kivas Systems en mai 2012. Cette entreprise, fondée en 2003 par Mick Mountz, a développé des robots spécialisés dans la logistique. En 2019, c'est Canvas Technology – qui à l'origine d'un chariot autonome capable de repérer les obstacles – qui tombe dans le giron du géant américain.



Aujourd'hui, Amazon possède 520 000 unités robotiques en activité dans ses différents centres. A l'occasion de cette décennie d'activité, il a rappelé sa vision : les robots ne remplaceront jamais les humains mais "travailleront ensemble en toute sécurité et en harmonie pour répondre aux besoins des clients".