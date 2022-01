La nouvelle licorne Exotec lève 335 millions de dollars pour automatiser les entrepôts

Et de quatre ! En l'espace de quelques jours sur ce début d'année 2022, la France voit naître sa quatrième licorne et la première dans le secteur industriel. Exotec annonce ce 17 janvier avoir levé 335 millions de dollars. Le spécialiste de l'automatisation des entrepôts a réalisé cette série D auprès de Goldman Sachs Asset Management, Large Venture (Bpifrance) et 83North. A l'occasion de ce tour de table, la pépite est valorisée 2 milliards de dollars.



Optimisation et automatisation des entrepôts

La pépite lilloise a mis au point des robots nommés Skypod qui peuvent se déplacer en trois dimensions à une vitesse de 4 m/s. En complément, des racks de rangement et des bacs sont installés dans l'entrepôt pour optimiser un maximum l'espace et stocker le plus de choses possibles. La technologie "double deep" d'Exotec permet d'accroître la densité des racks par rapport à un système classique puisque les robots sont équipés d'une double fourche leur permettant d'accéder à un bac stocké derrière un autre bac.



"Exotec promeut une approche collaborative entre humains et robots, qui décuple la productivité des entrepôts tout en améliorant les conditions de travail", ajoute Romain Moulin, CEO et cofondateur d'Exotec. La pépite a récemment dévoilé un bras articulé baptisé Skypicker conçu pour attraper des produits dans les bacs de stockage puis les déposer dans les bas de préparation de commandes. Un dispositif qui vient compléter son offre existante qui a déjà séduit Decathlon, Carrefour, Uniqlo, Geodis, Cdiscount ou encore Gap. Exotec a également équipé l'entrepôt dernier cri de Monoprix en région parisienne. Grâce à cette levée de fonds, Exotec souhaite recruter 500 ingénieurs R&D supplémentaires d'ici 2025.



Exotec conçoit et fabrique ses robots à Croix

Avec cette levée de fonds, le Lillois entend poursuivre son expansion internationale et s'imposer comme une référence dans ce secteur. Mais Exotec est loin d'être la seule entreprise à vouloir automatiser les entrepôts logistiques. Le britannique Ocado, positionné historiquement sur l'épicerie en ligne, s'est largement fait connaître pour son entrepôt logistique robotisé et automatisé et commercialise désormais sa technologie. Une bataille judiciaire est menée entre Ocado et son concurrent norvégien AutoStore. Les deux entreprises s'accusant de violation de brevets.



AutoStore a également mis au point un système de traitement des commandes e-commerce modulaire et automatisé. Sa solution de cubes robotiques, dont la disposition augmente la capacité de stockage d'un entrepôt quelle que soit la configuration de l'espace, vise à améliorer le traitement des commandes. De son côté, Exotec met ses atouts en avant pour séduire les clients. Passée en l'espace de 5 ans seulement de start-up à PME industrielle, le Lillois conçoit et fabrique ses robots au sein de son usine de 6 000 m² située à Croix, dans les Hauts-de-France.



La pandémie de Covid-19 et le boom de l'e-commerce ont mis en avant la nécessité d'optimiser la supply chain à toutes les étapes. L'automatisation des entrepôts doit à la fois booster la productivité et réduire les accidents du travail et les facteurs de pénibilité. "Bâtir des supply chain adaptées, performantes et agiles est une priorité pour nos clients, qui doivent aujourd’hui repenser leurs schémas logistiques", abonde Romain Moulin. La demande pour les solutions d'optimisation et d'automatisation des entrepôts ne semble pas prête de retomber.