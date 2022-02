Annotell lève 24 millions de dollars pour déterminer la fiabilité des données de perception

Annotell, qui développe une solution pour s'assurer de la sécurité des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et de conduite autonome, réalise une levée de fonds en série A de 24 millions de dollars. La start-up suédoise a annoncé le 3 février 2022 avoir réalisé cette levée auprès de Metaplanet et NordicNinja ainsi que de ses investisseurs historiques Stena Sessan AB et Ernström & Co.



Mesurer la qualité des données

Annotell explique fournir aux développeurs une plateforme logicielle pour qu'ils puissent former, tester, mesurer et assurer la sécurité des systèmes de perception des véhicules. La start-up suédoise se définit comme le fournisseur d'un "test de vision permettant aux voitures d'obtenir leur permis de conduire". Concrètement la pépite se concentre sur les données de perception du véhicule qui sont aujourd'hui "non fiables et subjectives".



Les systèmes de machine learning ont besoin de bonnes données pour être entrainés au mieux. Mais très peu de personnes prennent la peine de quantifier la qualité des données. Elles sont définies comme étant "la vérité" alors même qu'elles peuvent être incorrectes.



Annotell met au point une solution pour savoir à quel point il est possible de faire confiance à ces données. Un élément essentiel pour la construction d'un système de conduite autonome sûr. Pour les véhicules autonomes, cela signifie savoir à quel point le système est certain de ce à quoi ressemble l'environnement qui l'entoure. Son outil permet de quantifier et mesurer leur fiabilité des données de perception.



Des recrutements dans l'année

Avec cet apport financier, Annotell va poursuivre ses investissements dans sa R&D. La start-up suédoise explique vouloir couvrir un nombre croissant d'aspects de la qualité des données de perception. Le but est de proposer une solution pour s'assurer que l'ensemble des données contient les bons éléments et que les bons critères de performance sont pris en compte. Pour l'aider dans son développement, Annotell entend poursuivre ses recrutements pour atteindre les 100 salariés d'ici la fin de l'année.



La start-up revendique déjà parmi ses clients des équipementiers automobile, des fabricants de capteurs et des sociétés de l'audiovisuelle. Elle espère séduire un nombre croissants de clients.