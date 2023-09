Apple promet une mise à jour logicielle pour réduire les émissions d'ondes de son iPhone 12

En l'espace de quatre jours, les vendeurs de produits Apple en France seront passés par toutes les émotions. Comme le rapporte l'agence de presse britannique Reuters, la marque à la pomme a déclaré qu'elle allait déployer une mise à jour logicielle afin de conclure un feuilleton particulièrement mauvais pour son image concernant les ondes électromagnétiques émises par l'iPhone 12.



Commercialisé pour la première fois en 2020, l'appareil aura d'abord été retiré de la vente sur le marché français à la demande de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), puis dans d'autres pays européens. Certains d'entre eux avaient même menacé de rappeler les smartphones déjà vendus à cause d'un débit d'absorption spécifique (DAS) trop élevé et des contestations d'Apple en la matière.

L'ANFR testera la mise à jour

Cette fois, le constructeur américain a décidé de coopérer avec l'ANFR. Bien qu'il nie toujours le bien-fondé des mesures françaises – l'iPhone 12 présenterait selon celles-ci un DAS membre de 5,74 watts par kilogramme contre 4 watts par kilogramme autorisés –, Apple a promis une mise à jour dans les prochains jours "pour les utilisateurs en France". "Nous espérons que l'iPhone 12 continuera à être disponible en France", a écrit la marque dans un communiqué.



Une décision qu'a relayée et saluée le ministre délégué chargé du numérique Jean-Noël Barrot sur le réseau social X. "L'ANFR se prépare à tester rapidement cette mise à jour qui permettrait à terme de rendre le modèle conforme aux normes européennes appliquées en France et de lever le retrait de commercialisation", a-t-il déclaré.



Pour l'heure, Apple n'a pas précisé si cette mise à jour serait également accessible aux voisins de l'Hexagone. Des pays comme l'Allemagne, l'Italie et la Belgique se sont en effet inquiétés ces derniers jours et ont à leur tour demandé des comptes. Certains d'entre eux ont depuis lancé leurs propres investigations et pourraient aussi demander à voir la mise à jour s'appliquer à leurs citoyens si celle-ci venait à satisfaire l'autorité française.