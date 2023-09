Aux Etats-Unis, le Sénat et le département de la Défense sommés d'enquêter sur les actions d'Elon Musk en Ukraine

"Ni Elon Musk ni aucun autre citoyen ne peut avoir le dernier mot lorsqu'il s'agit de la sécurité nationale des États-Unis", a déclaré Jack Reed, président de la commission des forces armées du Sénat. Bien qu'elle n'ait pas lancé d'investigation formelle, l'institution dit enquêter "sous tous les angles" la façon dont le patron milliardaire de SpaceX a interféré avec le conflit russo-ukrainien il y a un an, rapporte Bloomberg.



Des faits, impliquant la désactivation de terminaux de connexion Starlink avant ou pendant une attaque navale ukrainienne en Crimée, qui auraient soulevé "de graves problèmes de responsabilité en matière de sécurité nationale" selon le sénateur Démocrate Jack Reed. La première puissance militaire mondiale semble lentement se réveiller d'un long cauchemar dans lequel elle a confié de nombreuses responsabilités à Elon Musk, d'abord en le laissant dispenser une aide gratuite à l'Ukraine puis en signant en juin dernier un contrat avec son entreprise pour ce même service.

"Les caprices de M. Musk"

Les sénatrices Jeanne Shaheen, Tammy Duckworth et Elizabeth Warren ont également demandé des explications dans un courrier au ministre de la Défense Lloyd J. Austin III. "Nous sommes profondément préoccupées par la capacité et la volonté de SpaceX d'interrompre son service selon les caprices de M. Musk et dans le but de menotter l'autodéfense d'un pays souverain, défendant ainsi efficacement les intérêts de la Russie", ont-elles écrit.



Elles réclament "des précisions sur tout incident impliquant Starlink ou d'autres services américains fournis à l'Ukraine dans le cadre d'un marché commercial et désactivés unilatéralement ou restreints ou modifiés par le fournisseur commercial pour des raisons non techniques", et ce depuis l'invasion russe en février 2022. Les sénatrices demandent à ce qu'une réponse leur soit adressée avant le 31 octobre.

Un déroulé confus

Le déroulé des faits reproché à Elon Musk est en effet plus que confus. Racontée par son biographe Walter Isaacson dans un livre paru cette semaine mais publié quelques jours plus tôt par le Washington Post, cette anecdote a fait l'objet de plusieurs revirements. Walter Isaacson écrivait dans un premier temps que le patron de SpaceX avait fait couper la connexion de ses terminaux en Crimée en apprenant l'imminence d'une attaque ukrainienne.



Quelques heures plus tard, l'auteur s'était dédit, reprenant les nouvelles justifications d'Elon Musk, qui affirme avoir désactivé Starlink bien avant cet événement en raison des sanctions américaines visant la Russie (qui a annexé la Crimée en 2014). La commission des forces armées du Sénat ainsi que le ministère de la Défense devront donc faire toute la lumière sur cette histoire. Interrogé dans un podcast à ce sujet il y a quelques jours, le principal intéressé disait encore que si Joe Biden le lui avait demandé, il aurait maintenu la connexion en Crimée.