Cybersécurité : Les collectivités auront leur Label "ville cyber responsable"

Les cyberattaques se multiplient contre les collectivités territoriales. Selon l’Anssi (Agence nationale de sécurité des systèmes d’information), elles ont représenté 20% des victimes de rançongiciels en 2020. Un autre rapport, du Clusif, indique qu'en 2020, 30% des conseils territoriaux et des villes ont été touchés par des attaques par rançongiciels.



Dans ce contexte, la gendarmerie nationale, l'Alliance pour la confiance numérique et le groupement d'intérêt public Cybermalveillance ont annoncé lors des Assises de la cybersécurité à Monaco, la création d'un label "Ville cyber responsable".



Un référent cybersécurité

Le label sera lancé officiellement début 2021. Il sera attribué aux collectivités ayant engagé des démarches pour renforcer leur cybersécurité. Cela passera notamment par la désignation d'un "cyber champion", référent qui ne devra être ni le maire, ni le DSI.



Les collectivités devront également dresser un diagnostic des mesures mises en place sur leur territoire par le biais du questionnaire "Immunité cyber", mis en place en septembre par la Gendarmerie en partenariat avec Cybermalveillance et l'Association des Maires de France. Enfin, elles devront mettre en place un plan d'action et de sensibilisation.



La sécurisation des collectivités fait l'objet d'un budget de 60 millions d'euros débloqué par l'Etat dans le cadre du plan Cybersécurité, lancé en début d'année. La plateforme gouvernementale Cybermalveillance.gouv.fr a été lancée début 2017 par l’Anssi et le ministère de l’Intérieur. Elle assiste les victimes de cyber-attaques, les met en relation avec des experts de la cybersécurité, et conduit des missions de sensibilisation. Elle travaille également à la mise en place d’un Observatoire national de la menace et du risque numérique.