Des footballeurs américains utilisent la solution 3DAT d'Intel pour améliorer leurs performances

La technologie au service des sportifs. Des footballeurs américains voient leurs entraînements scrutés par des caméras en vue d'améliorer leurs performances sportives dans le but d'être recrutés par des équipes professionnelles de la NFL (National Football League). EXOS, une entreprise spécialisée dans l’amélioration des performances humaines, a annoncé jeudi 4 mars 2021 utiliser la technologie 3D Athlete Tracking (3DAT) d'Intel pour entraîner les futurs athlètes professionnels à atteindre leurs performances optimales.



Aucun objet à porter, seulement des caméras

La solution proposée par Intel est composée de caméras filmant les sportifs durant leurs entraînements. Chaque caméra filme une facette différente de l'athlète. Ces derniers n'ont pas besoin de s'équiper de capteurs supplémentaires, ce qui est essentiel pour qu'ils atteignent le même niveau de performance qu'habituellement. Ces données vidéo (60 images par seconde) sont envoyées vers le cloud pour qu'elles soient analysées automatiquement à l'aide d'algorithmes.



Puis, les entraîneurs reçoivent des rapports et des graphiques détaillant la séance de l'athlète. Grâce à ce système, ils obtiennent des retours précieux sur la vitesse, l'accélération et la biomécanique de l'athlète lors d'un sprint. "Des mesures qui étaient auparavant pas mesurables par l'œil humain sont désormais accessibles avec la technologie 3DAT d'Intel, commente Monica Laudermilk, vice-présidente en charge de la recherche chez EXOS, dans un communiqué. Nous sommes capables de prendre cette information, la synthétiser et la transformer en quelque chose de tangible pour les coach et les athlètes".



"Il existe un écart énorme avec le domaine du mouvement dans les sports, entre ce que les gens ressentent lorsqu'ils bougent et ce qu'ils savent réellement faire", commente Ashton Eaton, ingénieur développement produit Intel’s Olympic Technology Group. "3DAT permet aux athlètes de comprendre précisément ce que leur corps fait en mouvement, ce qui leur permet de cibler précisément ou apporter des modification afin d'aller plus vite ou d'améliorer le mouvement", ajoute-t-elle.