En difficulté, le spécialiste du stockage dans le cloud Box lève 500 millions de dollars

Box, le spécialiste du stockage dans le cloud, lève 500 millions de dollars. Cette levée de fonds, annoncée jeudi 8 avril 2021, est réalisée auprès de KKR, l'un des principaux fonds d'investissements privés au monde. Concrètement, ces fonds vont être utilisés pour financer un rachat d'actions de la société à hauteur de 500 millions de dollars. Ce processus, qui doit débuter après l'annonce de ses résultats trimestriels en mai 2021, devrait permettre à la société de se dégager de la pression de l'investisseur activiste Starboard Value.



En effet, Starboard Value met la pression à Box et lui réclame de meilleurs résultats financiers. Le fonds envisageait même de forcer la vente, selon Reuters, avant que KKR ne propose cet investissement de 500 millions de dollars. "L'investissement de KKR est un vote de confiance fort dans notre vision, notre stratégie, et nos efforts continus pour renforcer notre croissance et notre rentabilité", a commenté Aaron Levie, le cofondateur et CEO de Box.



Une forte concurrence

Box en profite pour réaffirmer son engagement visant à atteindre un taux de croissance de ses revenus compris entre 12 et 16%, avec des marges d'exploitation comprises entre 23 et 27%, d'ici l'exercice 2024. L'entreprise ajoute vouloir "accélérer sa stratégie et accompagner, via Box Content Cloud, les clients dans la modernisation de leur manière de travailler et leur transformation digitale".



La demande pour les produits de Box a augmenté avec la pandémie de Covid-19, qui a conduit à une forte accélération du télétravail et des outils associés. Toutefois, Box se retrouve face à des concurrents comme Microsoft qui propose des services similaires gratuitement ou à moindre coût. L'entreprise essaie de se différencier par des produits avec une valeur ajoutée comme Box Relay, qui dispose d'outils pour automatiser les processus métiers dans divers secteurs, ainsi que Box Shield et Box Governance qui sont composés d'outils avancés pour la sécurité et la conformité.



Box explique vouloir étendre son portefeuille de produits et poursuivre son expansion dans des marchés clés. Allant dans ce sens, l'entreprise s'est récemment emparée de SignRequest, une start-up spécialisée dans la signature électronique. Grâce à cette acquisition, elle propose désormais à ses clients sans frais supplémentaires Box Sign, un nouvel outil de signature électronique intégré nativement.