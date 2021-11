Ericsson s'offre le spécialiste du cloud Vonage pour 6,2 milliards de dollars

Ericsson poursuit son offensive dans le cloud. L'équipementier télécom a annoncé lundi 22 novembre 2021 s'emparer de Vonage pour 6,2 milliards de dollars. Cette entreprise américaine est un fournisseur de solutions de communications via le cloud pour les entreprises. Ericsson et Vonage espèrent clore la transaction au premier semestre 2022.



Intégrer des solutions de communications

Avec cette acquisition, Ericsson explique vouloir établir un réseau de communication mondial et une plateforme pour l'open innovation. Concrètement, Vonage propose une plateforme d'API au sein de sa solution VCP (Vonage Communications Platform) qui permet aux développeurs d'intégrer des solutions de communications (messagerie, voix et vidéo) dans des applications et des produits, sans infrastructure ni interfaces back-end. Cette activité représente près de 80% de son chiffre d'affaires.



Ericsson veut étendre sa présence dans les entreprises et élargir ses offres. "Vonage nous offre une plateforme pour aider nos clients à monétiser les investissements dans le réseau, au profit des développeurs et des entreprises", explique Börje Ekholm, président et CEO d'Ericsson. Les opérateurs de télécoms pourront également mieux monétiser leurs investissements dans l'infrastructure réseau.



"Aujourd'hui, les API réseau sont un marché établi pour la messagerie, la voix et la vidéo, mais avec un potentiel important pour capitaliser sur les nouvelles capacités 4G et 5G. Le solide écosystème de développeurs de Vonage aura accès aux API des réseaux 4G et 5G, exposées de manière simple et unifiée à l'échelle mondiale", explique encore Börje Ekholm. La plateforme de Vonage est utilisée par 120000 clients et plus d'un million de développeurs sont enregistrés à travers le monde. Ses ventes se sont élevées à 1,4 milliards de dollars sur la période des douze derniers mois terminant le 30 septembre 2021.



Ericsson diversifie son offre

Pour Ericsson cette acquisition fait suite à celle de Cradlepoint, spécialiste des réseaux étendus sans fil, et à son intégration réussie. Entreprise pour laquelle l'équipementier suédois a déboursé 1,1 milliard de dollars. L'acquisition de Vonage est la plus importante réalisée par Ericsson dans son histoire récente. La preuve que l'entreprise est décidée à élargir son portefeuille de solutions au-delà de la 5G et s'accaparer une partie du marché du cloud. Aux Etats-Unis, Ericsson propose une offre d'abonnement pour le télétravail qui permet d'accéder rapidement à un bureau virtuel regroupant l'ensemble des outils nécessaires.