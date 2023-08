Foxconn prévient que la reprise du marché de l'électronique grand public se fait attendre

Nouveau signe que la reprise se fait attendre sur le marché de l’électronique grand public. Après l’avertissement lancé par Sony, Foxconn a abaissé, lundi 14 août en marge de la publication de ses résultats du deuxième trimestre, sa prévision annuelle de chiffre d’affaires.

Le géant taïwanais de la sous-traitance électronique, numéro un mondial du secteur, prédit désormais une baisse “légère” de ses recettes sur l’ensemble de l’année. Jusqu'à présent, il anticipait une stagnation de son activité.

Incertitudes macroéconomiques

Au deuxième trimestre, Foxconn a accusé une chute de 14% de son chiffre d’affaires, alors que la demande pour les smartphones, qui génèrent environ la moitié de ses revenus, ne se redresse pas. Sur les six premiers mois de l’année, les ventes affichent un repli de 11%, selon les estimations du cabinet IDC.

Comme beaucoup d’acteurs du marché, Foxconn anticipait une reprise des ventes de smartphones et d’ordinateurs d’ici à la fin de l’année, ce qui aurait permis de compenser les mauvaises performances des six premiers mois de 2023. Cependant, les incertitudes macroéconomiques, notamment en Chine et aux Etats-Unis, pénalisent encore le secteur.

Demande pour les puces d'IA

Seul élément positif pour Foxconn : la demande pour les puces dédiées à l’intelligence artificielle générative. Selon des sources citées par le média taïwanais DigiTimes, le groupe produit 90% des processeurs H100 de Nvidia, que s’arrachent les géants du cloud et les start-up d’IA.

Malgré ces difficultés, la société promet de poursuivre ses investissements en Inde, pour suivre la demande de ses clients, en particulier Apple, qui souhaitent relocaliser une partie de leur production réalisée en Chine. Le pays représente seulement 5% de l’activité de Foxconn, contre 75% pour son voisin.