Google permet aux développeurs d'intégrer Outline, son VPN anti-dictature, dans leurs sites web et applications

Il y a un an, le gouvernement iranien coupait l'Internet du pays dans l'espoir d'endiguer d'importantes manifestations. Celles-ci réclamaient justice pour Mahsa Amini, une jeune femme arrêtée puis tuée par la police des mœurs alors qu'elle portait des vêtements jugés "inappropriés" par la république islamique.



À quelques milliers de kilomètres de Téhéran, en réaction aux tentatives du régime de juguler les communications en ligne pour étouffer le mouvement, une équipe de Google intitulée Jigsaw lançait un outil permettant de créer des serveurs VPN. Le but était "d'offrir ainsi à tous les utilisateurs un accès à Internet gratuit et ouvert" en redirigeant le trafic en dehors des frontières iraniennes.



Baptisé Outline, celui-ci vient de connaître une mise à jour majeure, relayée par le MIT Technology Review. Son code est désormais accessible en open source sur la plateforme GitHub sous la forme d'un kit de développement (SDK) que les développeurs espèrent voir intégré à des sites web et des applications afin qu'ils puissent être plus résistants aux tentatives de blocage de ce type.

Une organisation collective

D'après le MIT Technology Review, le site Balatarin, s'apparentant à un Reddit en langue persane, prévoit d'incorporer l'outil au code de son application mobile pour contourner les blocages iraniens. Jigsaw encourage les éditeurs de sites web et d'application à en faire de même et à rejoindre sa communauté. Ces derniers pourront ainsi accéder à une bibliothèque commune que chacun pourra alimenter et dans laquelle il pourra se servir afin d'adapter ses techniques de résistance à la censure qu'il affronte.



Cette idée de faire bloc à plusieurs pour anticiper l'évolution constante des techniques utilisées par les gouvernements autoritaires pourrait permettre aux sites touchés de réagir plus rapidement en cas de force majeure. L'équipe Jigsaw compte d'ailleurs sur cette organisation collective pour améliorer sa propre technologie. L'an dernier, Outline avait été partiellement bloqué en Iran, alors que le nombre d'utilisateurs quotidiens de son VPN gratuit dans le pays avait bondi à l'automne.