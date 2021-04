Jabra dévoile la PanaCast 50 et la PanaCast 20, deux nouvelles solutions de visioconférence

L'entreprise danoise Jabra, spécialiste des équipements audio, annonce ce 27 avril la sortie de deux nouveaux appareils de visioconférence. Il s'agit de la barre de visioconférence Panacast 50 et la caméra personnelle Panacast 20. Les deux caméras sont issues de sa gamme PanaCast, lancée en juin 2019 à la suite du rachat de l’américain Altia Systems.



UNE BARRE de visioconférence intelligente

La PanaCast 50 se présente sous forme d’une barre de son disposant de huit microphones omnidirectionnels mais aussi de trois caméras qui lui permettent d’avoir un champ de vision horizontal de 180°. Elle est conçue pour une salle de taille moyenne accueillant de 8 à 14 personnes. Les algorithmes développés par Jabra permettent à la barre d’éliminer les bruits parasites et de mieux détecter la voix du ou des individus s’exprimant.



Grâce à la régie virtuelle "Virtual Director", le cadrage vidéo est automatiquement ajusté en fonction du nombre de personnes présentes et de leur positionnement dans la salle de réunion. Elle passe d'un orateur à l’autre en fonction des participants actifs. Un zoom intelligent permet de permet de parfaitement cadrer l’image sur la personne qui parle



Il est aussi possible de suivre deux streamings vidéos depuis la même pièce en même temps, sans pour autant installer deux caméras. Cela permet notamment diriger une des deux caméras sur un tableau blanc tandis que l'autre cadre le visage de l'utilisateur principal. La PanaCast 50 fonctionne avec les principales plateformes de visioconférence, dont Zoom et Teams.



ANALYSE DES MéTADONNéES

En plus des flux audios et vidéos, la PanaCast 50 remonte en temps réel des métadonnées anonymisées vers la plateforme de préférence du client. Cependant aucune donnée n’est stockée sur le cloud ni sur des serveurs non-autorisés.



Ces données regroupent des informations telles que le nombre de personnes dans la salle, le nombre de salles utilisées et l’efficacité de leur utilisation. La caméra pourra signifier à un nouvel arrivant que la salle est déjà pleine grâce à un signal sonore. Sur le long terme, Jabra espère que l’analyse des données pourra accompagner les entreprises dans l’optimisation de l'utilisation de leurs espaces de réunion.



PANACAST 20, un système de vidéo flexible

La PanaCast 20 a été conçue pour une utilisation individuelle, et en particulier pour des salariés travaillant depuis chez eux. Elle bénéficie des mêmes technologies que la PanaCast 50 : cadrage intelligent, zoom automatique, optimisation du son avec réduction du bruit ambiant, etc. Là encore tout est géré en local sur la caméra, sans remontée de données vers le cloud. Il n’est pas non plus nécessaire d’installer un logiciel dédié pour utiliser la caméra, qui se branche via un port USB classique.