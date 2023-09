L'éditeur de logiciels médicaux Calimaps passe dans le giron de Vidal

Le groupe Vidal spécialisé dans les services de gestion médicale à destination des professionnels de santé a annoncé le 11 septembre avoir racheté la société bordelaise Calimaps pour compléter ses logiciels. Celle-ci édite DrSanté, un logiciel de gestion médicale permettant de simplifier la gestion quotidienne des cabinets médicaux. Il permet de centraliser toutes les données patients, de créer des comptes-rendus ainsi que des ordonnances. Le montant de l'acquisition n'est pas connu.

6000 nouveaux professionnels

Avec cette acquisition, le géant médical met la main sur 6000 professionnels de santé, dont 4000 médecins libéraux généralistes et spécialistes. Des clients qui s'ajoutent à ses 30 000 utilisateurs quotidiens, dont 17 000 médecins libéraux. "DrSanté est un nouvel atout qui vient renforcer la proposition du groupe et accélérer son développement", a réagi Vincent Bouvier, président du groupe Vidal.



Le pôle logiciel de Vidal est constitué de Weda et MonEcho. Le premier propose aux professionnels de santé libéraux une solution de télétransmission, une messagerie sécurisée et la gestion des dossiers patients. Le second génère automatiquement tous les comptes-rendus structurés d'échographie.



Le groupe Vidal est particulièrement connu pour sa base de données répertoriant tous les médicaments et les produits de parapharmacie. Autour de cette spécialité, il a créé différentes technologies, dont un logiciel d'aide à la sécurité des prescriptions qui a reçu le marquage CE classe IIb en juin dernier.