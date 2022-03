L'éditeur de solutions RH Lucca boucle sa première levée de fonds

L’éditeur de solutions RH parisien Lucca annonce le 23 mars une levée de fonds de 65 millions d’euros auprès de One Peak, dont 30 millions correspondant à une cession d’actions. Lucca a été créé en 2002, mais il s’agit d’une série A, l’éditeur s’étant toujours autofinancé. Aujourd’hui, il cherche à élargir sa gamme de solutions et à étendre ses activités internationales, dans un contexte d’accélération de sa croissance portée par la numérisation des entreprises.



Lucca, qui fournit aux PME des solutions SaaS pour automatiser les processus administratifs et RH (gestion des congés, des notes de frais, des fiches de paie, du temps de présence, des entretiens annuels…), a enregistré un revenu annuel de 21,5 millions d’euros en 2021 et cherche à atteindre 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025.



Diversification et internationalisation

L’éditeur de logiciels travaille avec 5300 clients (dont Deezer, Michel et Augustin, Gaumont-Pathé, Mazars, Pernod Ricard) et compte 1,1 million d’utilisateurs. Il ambitionne de se développer dans la gestion des achats, la formation et la planification. A l’international, il a déjà commencé à se déployer en Espagne et en Suisse. La levée de fonds servira notamment au recrutement de 400 personnes d’ici 2025. Lucca compte actuellement un peu plus de 300 salariés.



"Nos concurrents internationaux ont levé des sommes considérables. Je veux que non seulement Lucca reste dans la course, mais qu'elle la gagne. C'est pour cela que j'ai décidé de lever des fonds. Une vingtaine de salariés actionnaires, les plus anciens dont moi, vont recueillir le fruit de leur labeur", déclare Gilles Satgé, fondateur de Lucca, dans un communiqué.