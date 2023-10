HP lance l’AI Studio pour aider développeurs et data scientists à fine-tuner des modèles d'IA sans passer par le cloud

HP compte sur son offre logicielle pour se démarquer face à la concurrence. Il a annoncé le 5 octobre AI Studio, une plateforme collaborative pour les data scientists et développeurs travaillant sur des modèles d’intelligence artificielle.



AI Studio est un logiciel ouvert qui permet de travailler sur des modèles aussi bien en local que par le biais du cloud. Si les données sont sensibles ou que l’utilisation du cloud n’est pas possible ou pas nécessaire, il est possible de faire tourner un modèle sur une station de travail à laquelle les autres collaborateurs se connectent à distance.



HP évoque typiquement du fine-tuning de modèle de fondation pour des tâches spécifiques en entreprise. L’expérience a été pensée pour être extrêmement simple d’utilisation : il est possible de créer un projet, d’ajouter des utilisateurs et d’importer des données en moins de 5 minutes.







L’idée est de permettre à tout le monde de travailler dans le même environnement et avec sur la même version du projet, même en local. Si la taille du projet nécessite de passer dans le cloud (peu importe le fournisseur), cela ne prend qu’un clic. HP a par ailleurs prévu un volet d’administration plus poussé pour l’IT afin d’avoir plus de visibilité sur les contributeurs, les ressources assignées et les éventuels problèmes rencontrés.



Ce lancement tombe à pic étant donné l’effervescence actuelle autour de l’intelligence artificielle générative. Une sortie opportune qui n’est pas le fruit du hasard : "Nous nous focalisons depuis plusieurs années sur la data science et nous avons un certain nombre d’ambassadeurs qui sont des data scientists", explique Alex Cho, qui dirige la division Personal Systems chez HP, à L’Usine Digitale. "Nous sommes très attentifs à l’expression de leurs besoins et à leurs retours d’expérience, si bien que nous avons rapidement compris qu’il y avait un besoin autour des modèles de fondation."







Si HP parle de plateforme ouverte, c’est qu’elle n’est pas exclusive à ses produits et fonctionnera sur n’importe quelle machine… tant qu’elle tourne sous Windows. Pas de compatibilité avec Linux ou macOS pour le moment. Pressé par L’Usine Digitale, un représentant de l’entreprise a néanmoins indiqué que ses produits pourront être optimisés de manière à offrir la meilleure expérience avec l’AI Studio.



Il cite notamment les futures stations de travail qui intégreront la plateforme Nvidia AI Enterprise. HP compte être le premier fabricant à en mettre sur le marché, avec un lancement prévu "dans les mois qui viennent". De quoi là encore simplifier la customisation de modèles privés au sein des organisations. L’AI Studio fait partie de la gamme "Z by HP" et n’est pour l’instant disponible que par le biais d’une liste d’attente. La disponibilité publique est prévue pour 2024.