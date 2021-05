La plateforme de VTC Bolt se lance dans la location de voiture en libre-service

Bolt a annoncé mardi 4 mai 2021 lancer un service de location de voiture en libre-service. Baptisé Bolt Drive, il va venir compléter son offre comprenant déjà le VTC ainsi que des trottinettes et vélos électriques en libre-service.



Une location pour l'heure ou le week-end

Bolt Drive est accessible directement depuis l'application de VTC. Il est possible d'identifier le véhicule le plus proche qui est disponible sur une carte puis de le réserver. Le véhicule est déverrouillé et verrouillé grâce au téléphone, et le prix de la location comprend l'essence et le parking. Il est possible de louer un véhicule pour une heure ou pour un week-end.



Dans un premier temps Bolt Drive est déployé en phase pilote en Estonie. Au total, la start-up affirme vouloir investir 20 millions d'euros sur l'année 2021 dans le lancement de ce service en Europe. Elle ne précise pas de calendrier de déploiement mais il est probable que Bolt Drive soit lancé dans d'autres pays au cours de l'année. En France, les services d'auto-partage sont peu, voir pas rentable, et nombreux sont les acteurs à proposer une offre. Bolt arrivera-t-il à se différencier et trouver un business model viable ?



Vers la plateforme de MaaS

"Afin que la transition de la propriété vers le transport à la demande devienne concrète, nous devons offrir une option plus pratique, abordable et durable pour chaque distance effectuée", explique Markus Villig, CEO et fondateur de Bolt, dans un communiqué. Après les courtes et moyennes distances qui sont couvertes avec son offre de VTC ainsi que ses vélos et trottinettes en libre-service, Bolt couvre les distances plus longues.



En étoffant son offre, Bolt fait un pas de plus vers la mise en place d'une plateforme de MaaS (Mobility-as-a-Service). Ce concept de déplacement multimodal entend proposer, sur une même application, un maximum d'offres de mobilités pour que les usagers puissent se déplacer d'un point A à un point B en combinant diverses offres de mobilité, ou en choisissant celle qu'ils préfèrent, et en payant l'ensemble des solutions de transport sur une même application. Le but étant de proposer une offre de transport suffisamment complète pour que la possession d'une voiture ne soit pas perçue comme une condition à la liberté de déplacement.