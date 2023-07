Les revenus et le nombre d’abonnés de Netflix s'accroissent dans un contexte tendu

La plate-forme de streaming s’est bien gardée de le crier sur tous les toits, dans un contexte de grève menée par des scénaristes et acteurs, mais elle a enregistré une nette augmentation de ses revenus ce trimestre. Plus 3% par rapport aux même trois mois de l’an dernier, soit 8,2 milliards de dollars.



Les abonnés de Netflix sont également bien plus nombreux, d’après le bilan financier au deuxième trimestre de la société. Une nouveauté est jugée en partie responsable de cet apport de 5,9 millions de clients supplémentaires (pour un total de 238 millions à travers le monde) : la fin annoncée du partage de compte entre utilisateurs.

Le succès de l’offre avec publicité

"Nous restons concentrés sur la création d'un rythme régulier d'émissions et de films incontournables, sur l'amélioration de la monétisation, sur l'augmentation du plaisir que procurent nos jeux et sur l'investissement dans l'amélioration de notre service aux clients", peut-on lire dans le rapport de Netflix.



La plateforme a également mis en place en novembre dernier une nouvelle offre avec publicité, qui connaît un succès important. Celle-ci pourrait, à terme, remplacer les anciennes offres de Netflix. Au Canada, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, l’abonnement intitulé "Essentiel" sans publicité, a d’ores et déjà disparu ces derniers jours. En France, comme l’a rapporté BFMTV, celui-ci a été caché depuis le début de l’année sur le site Internet de Netflix.

Moins d’argent investi dans les contenus

Il apparaît toutefois que ce bilan financier positif, après une année 2022 difficile, pourrait être terni au cours des mois à venir par les effets de la grève des scénaristes et des acteurs, lesquels réclament une répartition plus avantageuse des revenus liés à leurs œuvres. Ils demandent également à être protégés de l’introduction de l’intelligence artificielle dans les activités artistiques, de l’écriture scénaristique au clonage vocal des comédiens.



Dans son bilan financier, Netflix a annoncé revoir à la baisse les fonds investis dans les contenus cette année, en raison du "calendrier des démarrages de production et des grèves en cours de la WGA et de la SAG-AFTRA", autrement dit les syndicats d’auteurs et d’acteurs. Le bilan n'est donc pas si glorieux.