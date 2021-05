Merlin Labs lève 25 millions de dollars pour rendre les avions autonomes

Merlin Labs, qui planche sur une plateforme de pilotage autonome pour les avions, a annoncé mercredi 26 mai 2021 avoir levé 25 millions de dollars depuis sa création en 2018. Un apport financier venant de GV (ex-Google Ventures) et First Round Capital et auquel ont également contribué Floodgate, Harpoon, WTI,Ben Ling, Box Group, Shrug Capital et Howard Morgan.



Un système de pilotage autonome agnostique

La start-up fondée en 2018 à Boston dispose également de bureaux à Los Angeles, Denver, Mojave et Auckland en Nouvelle-Zélande. Elle compte utiliser cet apport financier pour poursuivre sa recherche qui consiste à mettre au point une plateforme de pilotage autonome pour les avions. Ce système doit être certifié et répondre à l'ensemble des normes aériennes en vigueur.



Merlin Labs assure avoir déjà réalisé plusieurs centaines de décollages et d'atterrissages et entraîné son système via plusieurs milliers d'heures de simulation. La jeune pousse a intégré sa plateforme de pilotage autonome dans quatre types différents d'avion, que ce soit des avions monomoteurs ou des avions avec plusieurs moteurs. Elle ajoute développer un système agnostique qui peut donc logiquement convenir à différentes marques d'avions et aéronefs.



Un partenariat pour équiper 55 avions

Merlin Labs profite de l'annonce de cette levée pour ajouter avoir conclu un premier contrat avec Dynamic Aviation, qui possède une importante flotte d'avion King Air. La jeune pousse va équiper 55 avions de son système de pilotage autonome qui réaliseront plusieurs missions dans les secteurs public et privé.



"Nous sommes fiers de ce partenariat avec Dynamics pour commencer le processus de transfert de notre technologie d'autonomie du laboratoire au marché", a déclaré Matthew George, cofondateur et CEO de Merlin Labs, dans un communiqué. Si un premier avion est actuellement en train d'être testé dans le désert de Mojave, aucun calendrier précis de déploiement n'est précisé par les intéressés.