Microsoft/Activision : le gendarme américain de la concurrence obtient la suspension du rachat

Mise à jour le 14/06/2023 : la cour a ordonné mardi 13 juin la suspension temporaire de l'opération à la suite de la saisine de la FTC. Ce qui a pour résultat d'empêcher la finalisation de l'acquisition tant que la cour n'aura pas tranché sur le recours déposé la FTC. Une audience a été fixée aux 22 et 23 juin pour examiner ce recours.

Article original. "Pat" pour Microsoft dans la grande partie d'échecs mondiale qui se joue pour le rachat d'Activision Blizzard ? La FTC vient d'avancer un pion qui risque d'empêcher le groupe de bouger d'ici à l'été. L’autorité de la concurrence américaine, la Federal Trade Commission, a saisi le 12 juin en référé un tribunal fédéral de San Francisco pour suspendre l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft.

Le groupe de Redmond a accueilli favorablement cette décision, estimant que l'accélération de la procédure devrait "bénéficier à tout le monde". "Nous préférons toujours les méthodes amiables et constructives avec les gouvernements, mais nous sommes confiants et impatients de défendre notre dossier", a déclaré son président Brad Smith.

Microsoft et Activision tenus par la deadline du 18 juillet

Une audience est prévue le 2 août dans le cadre de la procédure administrative lancée par la FTC en décembre 2022 pour déterminer les risques liés à cette opération à 68,7 milliards de dollars, la plus importante de l'histoire du jeu vidéo et de Microsoft. Mais des rumeurs concernant une possible finalisation de l'acquisition en dépit de cette procédure et du veto de l'autorité de concurrence britannique (CMA) ont circulé, ce qui a conduit la FTC à accélérer le processus. La date limite fixée par les deux partenaires dans leur engagement contractuel pour boucler l'opération est en effet le 18 juillet.

La FTC estime que ce rachat affaiblirait la concurrence en renforçant la position de marché de Microsoft. Post-acquisition, cependant, Microsoft devrait rester numéro trois mondial, derrière le chinois Tencent et le japonais Sony. Selon la FTC, ce rachat "serait raisonablement susceptible d'affaiblir substantiellement la concurrence et/ou de tendre vers la création d'un monopole sur de multiples marchés". A l'appui de cette problématique, la FTC se souvient notamment de la sortie du jeu Starfield en exclusivité Xbox et PC après le rachat de Bethesda.

Au Royaume-Uni, l'autre pays qui cherche à bloquer l'opération, l'audience d'appel de la décision de la CMA débutera le 24 juillet.