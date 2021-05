Microsoft lance de nouvelles fonctionnalités pour l'éducation dans Teams

Au cours de ces deux dernières années scolaires, et face à la pandémie mondiale, l'enseignement à distance s'est malheureusement imposé. Dans un récent billet de blog, Microsoft remercie les enseignants pour leur adoption de son logiciel Teams et en profite pour annoncer une trentaine de nouvelles fonctionnalités à destination de l'éducation.



Entre autres, l'interface se veut beaucoup plus pragmatique et proposera la mise en place de groupes de travail, l'enregistrement des conversations vidéo et audio ainsi que des calendriers "pour une meilleure organisation des élèves ", indique Microsoft.



Teams s'engage également dans l'apprentissage de la lecture avec "Reading Progress". Cet outil gratuit, permettra aux enseignants de suivre l'évolution des élèves de manière individuelle grâce à un tableau de bord, "Education Insights".



L'IA au service de l'apprentissage

La détection automatique de la prononciation via l’intelligence artificielle sera en mesure de suivre les enregistrements des élèves et d’identifier les éventuelles erreurs de lecture et de prononciation. La fonctionnalité est également conçue pour l'apprentissage de nouvelles langues, indique l'entreprise.



????? Introducing Reading Progress in #MicrosoftTeams ?????



A built-in tool designed to help students build confidence, independence & fluency while saving time, so you can focus on what you do best: teaching.



Learn how to get started: https://t.co/LrJOHxz2nr #MicrosoftEDU pic.twitter.com/MbYldMQWKW — Microsoft Education (@MicrosoftEDU) May 4, 2021

Apprendre peut aussi se faire en s'amusant en dehors des salles de classe. La version éducative de Minecraft, conçue avec des enseignants, voit son expérience s’enrichir avec de nouvelles mises à jour. Cet outil pédagogique peut désormais être intégré à Teams, et aider les plus jeunes à apprendre les mathématiques, l’histoire ou encore la programmation. Mais ce n'est pas tout.



Évolutions à venir

Microsoft se met également au service des enseignants en lançant "Reflect", une application gratuite ayant pour objectif de favoriser la communication avec les élèves. Celle-ci permettra de faire des retours sur les devoirs, mais aussi de maintenir un lien avec les élèves pour savoir comment ils se sentent en ce contexte particulier. Ils pourront ainsi partager leurs ressentis via des emojis par exemple.



Pour l'instant, ces nouvelles fonctionnalités devraient intégralement voir le jour aux États-Unis d'ici au prochain semestre. En France, il faudra se munir d'encore un peu de patience. Le service continue cependant son évolution en Hexagone, Adobe a récemment annoncé l'intégration de son Document Cloud dans Microsoft Teams. Ce partenariat permettra entre autres de commenter et de signer les PDF enregistrés dans SharePoint, OneDrive ou Teams, sans quitter l'application.