Néobanques : Nickel sanctionné par l'ACPR pour les défauts de son dispositif anti-blanchiment

Le gendarme bancaire français, l'ACPR, a sanctionné la société propriétaire de Nickel à hauteur d'un million d'euros, pour les "carences" de son dispositif de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme, a-t-il annoncé le 28 avril. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a prononcé cette sanction assortie d'un blâme le 19 avril à l’encontre de la Financière des paiements électroniques (FPE), contrôlée par BNP Paribas.

Des actions correctives trop "tardives"

La commission des sanctions de l'ACPR a jugé que le dispositif de suivi et d’analyse des opérations de FPE n'avait pas été en mesure de "prévenir efficacement les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme", ni "de respecter pleinement l’obligation de résultat à laquelle elle est tenue en matière de gel des avoirs". Elle a également relevé que son "mode de fonctionnement très souple" justifiait "une vigilance particulière". Et souligné le "caractère tardif" des "actions correctives" engagées par FPE. La décision de l'ACPR porte sur la période 2017-2020.

BNP Paribas a racheté FPE en 2017. La néobanque Nickel, créée en 2014, commercialise des services bancaires accessibles dans 7000 points de vente (notamment le réseau de buralistes en France) : compte courant et carte de paiement sans conditions de revenus, même pour les "interdits bancaires". Nickel est également présente en Espagne, en Belgique et au Portugal.

Nickel revendique 3 millions de clients dans le monde, et fait partie des rares néobanques et banques en ligne rentables en France, avec Fortuneo, grâce à ses services payants. FPE a réalisé en 2021 un produit net bancaire de 88,2 millions d’euros et un résultat net de 2,7 millions d’euros.