NetExplorer s'allie à la start-up WaToo pour sécuriser sa plateforme de partage de fichiers

"La protection des données passe une meilleure traçabilité des échanges", explique Bertrand Servary, fondateur et directeur général de la société NetExplorer. Pour répondre aux besoins de ses clients de sécuriser leurs échanges informatique, la société toulousaine, spécialisée dans le stockage et le partage de fichiers professionnels sécurisés, vient d'enrichir sa plateforme d'une nouvelle fonctionnalité de traçage grâce à un partenariat signé avec la start-up bretonne WaToo.



Le tatouage numérique comme arme contre la fuite de données





La nouvelle fonctionnalité a été déployée en avant première chez Biotrial, un centre de recherche pharmaceutique français, présent également aux



La certification HDS Créée en 2018 par Javier Franco-Contrepas et Gouenou Coatrieux, sur la base de travaux de recherche conduits au sein de l'IMT Atlantique (Institut Mines-Télécom), WaToo a développé une solution de protection des données basée sur le concept du "tatouage numérique". Cette technologie permet de tracer les données dans l’activité quotidienne de l’entreprise, d'identifier précisément tous les échanges à l'origine d'une fuite et de neutraliser ainsi plus rapidement les actes de cybercriminalité.La nouvelle fonctionnalité a été déployée en avant première chez Biotrial, un centre de recherche pharmaceutique français, présent également aux Etats-Unis et au Canada, pour sécuriser des partages de données d’essais cliniques. L'ambition de NetExplorer est maintenant de déployer rapidement cette offre auprès de l'ensemble de ses clients.

La société, basée à Colomiers, dans l'agglomération toulousaine (Haute-Garonne), propose une plateforme cloud de stockage et de partage de fichiers 100% française à destination des marchés professionnels, grâce à des infrastructures maîtrisées et installées dans des datacenters en région parisienne. Sa solution cloud s'est élargie progressivement ces dernières années aux services de signature électronique et de travail collaboratif sécurisés.



Depuis janvier 2020, la société a aussi décroché la certification HDS, pour hébergement des données de santé, qui lui a permis de renforcer son positionnement auprès des professionnels de santé. A son actif notamment, l'hébergement de tous les échanges de facturation entre l'Établissement français du sang et les centres hospitaliers.



Une croissance à deux chiffres